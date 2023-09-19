На Кубани должностные лица скрыли более 382 млн рублей доходов

За 2,5 года около 7,5 тыс. должностных лиц Краснодарского края скрыли доходы более чем на 382 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона по итогам заседания, посвященного вопросам противодействия коррупции

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Кроме того, должностные лица скрыли около 900 объектов недвижимости, 270 транспортных средств и 12,5 тыс. банковских счетов. Коррупционные преступления были выявлены за 2021–2022 годы и первое полугодие 2023-го.

Всего за это время прокуроры выявили около 15,5 тыс. нарушений. Для их устранения принесено более 2,7 тыс. протестов, в суды направлено 256 исков на сумму 584,5 млн руб. Кроме того, внесено более 3,8 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли около 6 тыс. должностных лиц, 59 из которых уволили по утрате доверия. На коррупционеров завели 188 уголовных дел.

Прокуратура также инициировала контроль за расходами 31 лица. Было направлено девять исков на общую сумму более 132 млн руб. Из них суды удовлетворили пять — на сумму порядка 97 млн руб., реально применена гражданская конфискация на сумму более 100 млн руб.

Татьяна Ручкина

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