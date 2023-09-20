Турбоагрегатное обновление

ПАО «ТГК-1» (51,79%, входит в группу «Газпром энергохолдинг») модернизировало часть производственных мощностей на одной из ключевых теплоэлектростанций юго-запада Санкт-Петербурга — Автовской ТЭЦ. В компании отметили, что запуск обновленного турбоагрегата № 6, которым ознаменовался конец первого этапа реконструкции, повысит надежность теплоснабжения в новом отопительном сезоне. Эксперты замечают, что подобные работы необходимо проводить из-за высокого процента износа объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам генерального директора «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова (в центре), все новое оборудование изготовлено в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По словам генерального директора «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова (в центре), все новое оборудование изготовлено в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Накануне, 19 сентября, на Автовской ТЭЦ был запущен модернизированный турбоагрегат № 6. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что работы были завершены на три месяца раньше установленных госпрограммой. «Все оборудование, которое нами было установлено в рамках модернизации, успешно прошло испытания и готово к работе под нагрузкой. А это значит, что Петербург в новый отопительный сезон входит с новым, еще более надежным источником электроснабжения»,— сообщил он во время запуска.

Автовская ТЭЦ обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные объекты Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов города. В зоне теплоснабжения станции проживает около 1,5 млн человек.

Турбоагрегат № 6 был введен в эксплуатацию 50 лет назад. К его обновлению приступили в 2022 году в рамках реконструкции всей ТЭЦ. На объекте заменили основное и вспомогательное оборудование, а также инженерные системы. По словам генерального директора «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова, все новое оборудование изготовлено в России. Установленная электрическая мощность турбоагрегата увеличена со 100 до 123 МВт, тепловая — со 168 до 197 Гкал/ч.

С установкой турбоагрегата № 6 завершился первый этап реконструкции, начатый в 2020 году. В 2021 году на станции запустили обновленный турбоагрегат № 7. На второй стадии будут реконструированы открытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и 110 кВ и построена оборотная система технического водоснабжения. Систему в компании называют «эффективной, экологичной и компактной». Сейчас идут работы по подготовке строительной площадки и устройству котлована под будущую циркуляционную насосную станцию.

На третьем этапе ТГК-1 планирует «техническое перевооружение общестанционных систем» — вспомогательного оборудования и систем станции. Завершить все работы на ТЭЦ планируется в 2025 году. Одна из задач всего проекта — «повысить надежность тепло- и электроснабжения потребителей».

Стоимость реконструкции Автовской ТЭЦ не разглашают. По словам Дениса Федорова, «часть объема инвестиций шла через инвестиционную программу, а часть — в рамках ремонтной программы». Однако, согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», стоимость первого этапа (модернизация турбоагрегатов № 7 и № 6) составила 8,3 млрд рублей.

Стоимость всех трех этапов в конце 2022 года утвердил совет директоров ТГК-1: реконструкция станции обойдется компании в 15,8 млрд рублей без учета НДС. Еще в начале прошлого года сумма была на 500 млн меньше — 15,3 млрд рублей.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению пояснили «Ъ-СПб», что в городе действует 15 ТЭЦ, на части из которых ведутся масштабные работы по модернизации. Например, на таких крупных энергообъектах, как Северо-Западная, Юго-Западная, Автовская теплоэлектростанции. По словам Алексея Миллера, в планах компании модернизация подведомственных холдингу Василеостровской (Петербург) и Северной ТЭЦ (Ленобласть).

Реконструкция энергообъектов, по мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, является гарантом, что в самые холодные периоды отопительного сезона будет минимальна вероятность аварий, а при этом будет обеспечена бесперебойность поставки тепла. «Такие модернизации необходимо проводить поэтапно на тех объектах, где есть высокий процент износа имеющегося оборудования, отвечающего за выработку энергии. Можно отметить, что наиболее вероятно подобная реконструкция может быть осуществлена на таких объектах энергоинфраструктуры Санкт-Петербурга, как Василеостровская или Северная ТЭЦ, снабжающие не меньшее количество потребителей, чем Автовская»,— отмечает эксперт.

Надежда Ярмула, Алла Михеенко