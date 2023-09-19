Детям участников спецоперации в Татарстане выплатят по 20 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 20 тыс. руб. планируют произвести в Татарстане детям военнослужащих, участвующих либо участвовавших в спецоперации РФ на Украине.

Как сообщил Telegram-канал «Мобилизация в Татарстане», списки получателей выплаты сформируют Военный комиссариат Татарстана, региональные управления Росгвардии и МВД.

Семьи участников СВО могут претендовать на выплату в сумме 20 тыс. руб. на каждого ребенка, не достигшего 18 лет. Родители должны обратиться с заявлением в Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат) в Татарстане.

Данная единовременная выплата «не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им других мер поддержки», отмечается в сообщении.

Полина Петрова