Между Петербургом и Калининградом запустят беспилотные пассажирские паромы

Компания Sitronics Group планирует в 2024 году внедрить на двух паромах, курсирующих между Калининградом и Санкт-Петербургом, системы автономного судовождения, рассказал президент компании Николай Пожидаев в кулуарах международной выставки «Нева-2023».

Президент Sitronics Group уточнил, что речь идет о судах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В будущем эти системы могут быть применены и для судоходства в акватории Северного морского пути.

«Мы уже начали тестировать и в 2024 году планируем внедрить на своих судах. Например, на модели Ecovolt»,— сказал он.

Ранее в компании рассказывали, что в 2022 году технология автономного судовождения была испытана на судне-буксире «Газпромнефть-Снабжение». Судном управляли дистанционно, тестирование прошло на реке Томь.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте