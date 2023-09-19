В Мамадышском районе Татарстана назначен новый глава ОВД

Подполковник полиции Рамис Гафуров возглавил Мамадышский отдел внутренних дел (ОВД). Сегодня коллективу ОВД нового начальника представил заместитель министра внутренних дел по Татарстану генерал-майор полиции Алексей Завгороднев, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Алексей Завгороднев отрекомендовал Рамиса Гафурова как профессионального и грамотного руководителя с «богатым опытом оперативной работы».

Рамис Гафуров – выпускник Елабужской специальной средней школы милиции и Елабужского филиала Казанского юридического института МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2008 году в должности оперуполномоченного отдела по пресечению фактов коррупции и хищений бюджетных средств, выделенных по целевым программам ОРЧ № 1 (по линии БЭП) МВД по Татарстана.

Ранее в разное время служил замначальника полиции отделов МВД России по Пестречинскому и по Кукморскому районам. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» третьей и второй степеней. Женат, воспитывает сына и дочь.

Полина Петрова