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«Ак Барс дом» займет у ВТБ 7 млрд рублей на строительство жилья в Казани

Девелоперская компания «Ак Барс дом» привлечет у ВТБ 7,3 млрд руб. на строительство второй очереди жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе Казани.

Об открытии кредитной линии сообщил «Интерфакс» со ссылкой на банк. Условия не раскрываются.

Предполагается, что на эти средства к концу 2026 года компания возведет два дома комфорт-класса с квартирами общей площадью 89 тыс. кв. м. К настоящему времени в ЖК «Мой ритм» уже введены в эксплуатацию пять домов из планируемых 36 домов на 12 тыс. квартир.

ООО «Ак Барс дом» управляется компанией «Ак Барс девелопмент», единственным владельцем которой является Госжилфонд при главе Татарстана.

Полина Петрова

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