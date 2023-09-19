Volkswagen рассекретил новое поколение кроссовера Tiguan

Компания Volkswagen рассекретила новое поколение кроссовера Tiguan, который выйдет на рынок в 2024 году.

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Автомобиль построен на платформе MQB evo и стал чуть длиннее и выше предшественника. Tiguan получил дизайн кузова и интерьер в стиле современных электромобилей семейства ID. Новинка будет оснащаться 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа с 15-дюймовым тачскрином. В зависимости от комплектации, кроссовер получил сиденья ergoActive с подогревом, вентиляцией и массажером, проекционный дисплей и матричные фары IQ.Light HD.

В новом поколении кроссовера остались только версии с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач — управление вынесено на правый подрулевой рычаг, а освободившееся место на центральном тоннеле занял новый переключатель. Селектор получил встроенный цветной дисплей и интегрированную в корпус подсветку. С помощью переключателя водитель может выбирать режимы движения, регулировать громкостью мультимедиа и управлять фоновой подсветкой интерьера.

Для кроссовера предложат адаптивную подвеску DCC Pro с 15-ю вариантами настроек и электронную имитацию блокировки дифференциала XDS. Линейка моторов станет включать в себя бензиновый 2-литровый турбомотор на 200 л.с. и 262 л.с., 2-литровый турбодизель на 150 л.с. и 190 л.с. Появились «мягкие» гибридные версии eTSI с 1,5-литровым бензиновым мотором с 20-сильным 48-вольтовым стартер-генератором, а также два подключаемых гибрида eHybrid на 200 л.с. и 270 л.с., которые за счет батареи на 19,7 кВт•ч могут проезжать на электротяге до 100 км. Доступны версии как с передним, так и с полным приводом.

Выпуск нового Volkswagen Tiguan стартует в начале 2024 года, а на европейский рынок модель выйдет в первом квартале следующего года.

Максим Вершинин

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