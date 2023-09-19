Количество заболевших коронавирусом растет в Сибири

В Новосибирской области за неделю увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. В регионе установлено 66 случаев, а неделей ранее 44, сообщает официальный портал «Стопкронавирус». Всего с начала месяца госпитализировали 39 человек.

Аналогичная ситуация складывается и в других регионах Сибири. В Омской области за наделю заболело 112 человек, неделей ранее 103. В Кемеровской области за неделю выявили 68 новых случаев, неделей ранее – 42. В соседней Томской области этот показатель зафиксирован с незначительной разницей в 55 и 58 человек соответственно.

В Красноярском крае за неделю коронавирусом заболели 32 человека, на предшествующей неделе - 24. В Иркутской области 17 человек заболели на прошлой неделе и 14 неделей ранее.

В Алтайском крае количество заболевших напротив снизилось до 105, неделей ранее в регионе было зафиксировано 148 случаев. При этом самые низкие показатели отмечаются в Республиках Алтай (+3 человека) и Тыва (+2 человека), неделей ранее в этих регионах не было установлено ни одного случая.

Всего за прошедшую неделю в России госпитализировали с коронавирусом 1,9 тыс. человек, прирост относительно предшествующей недели составил 20,6%. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране.

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Александр Киселев