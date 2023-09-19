В Татарстане разрешат использовать беспилотники в сельском хозяйстве

Татарстан стал одним из 12 регионов, который примет участие в эксперименте по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В Приволжском федеральном округе эксперимент также пройдет в Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областях.

По данным «Интерфакса», в регионах «будут действовать особые условия регулирования — экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем». Это должно позволить выполнять полеты без излишней нормативной нагрузки и сделать работу с агрохимикатами более безопасной для человека.

Напомним, с 19 октября 2022 года в Татарстане действует «уровень базовой готовности» в связи с проведением СВО. В рамках этого режима 25 ноября прошлого года глава республики Рустам Минниханов ввел запрет на использование беспилотных воздушных аппаратов. За использование беспилотников предусмотрены штрафы в региональном КоАП до 500 тыс. руб.

Кирилл Антонов