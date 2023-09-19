Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В УФСИН опровергли информацию об избиении Ильназа Галявиева в «Черном дельфине»

Информация о применении физической силы в отношении Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненное наказание в ИК-6 («Черный дельфин») в Соль-Илецке Оренбургской области за массовое убийство в казанской гимназии №175, является недостоверной. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе областного УФСИН РФ.

Таким образом, в учреждении опровергли информацию, появившуюся сегодня в ряде Telegram-каналов, о том, что в минувшую пятницу этапированного в «Черный дельфин» Галявиева избили сотрудники колонии и он находится в тяжелом состоянии.

«Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось»,— заверили в управлении.

Как писал «Ъ-Казань», 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством, совершил нападение на гимназию №175. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро школьников, потерпевшими признаны 667 человек, 139 из них получили ранения и травмы.

Галявиев был обвинен в совершении пяти преступлений: в убийстве двух и более лиц (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (пп. «а», «в», «е», «и» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

На суде он полностью признал вину. В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному сроку заключения. Его адвокат пытался добиться пересмотра приговора, ссылаясь на то, что изначально психолого-психиатрическая экспертиза признала у Ильназа Галявиева параноидную шизофрению. Однако Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе, добиться пересмотра приговора защите не удалось.

Полина Петрова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...