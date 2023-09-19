В УФСИН опровергли информацию об избиении Ильназа Галявиева в «Черном дельфине»

Информация о применении физической силы в отношении Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненное наказание в ИК-6 («Черный дельфин») в Соль-Илецке Оренбургской области за массовое убийство в казанской гимназии №175, является недостоверной. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе областного УФСИН РФ.

Таким образом, в учреждении опровергли информацию, появившуюся сегодня в ряде Telegram-каналов, о том, что в минувшую пятницу этапированного в «Черный дельфин» Галявиева избили сотрудники колонии и он находится в тяжелом состоянии.

«Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось»,— заверили в управлении.

Как писал «Ъ-Казань», 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством, совершил нападение на гимназию №175. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро школьников, потерпевшими признаны 667 человек, 139 из них получили ранения и травмы.

Галявиев был обвинен в совершении пяти преступлений: в убийстве двух и более лиц (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (пп. «а», «в», «е», «и» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

На суде он полностью признал вину. В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному сроку заключения. Его адвокат пытался добиться пересмотра приговора, ссылаясь на то, что изначально психолого-психиатрическая экспертиза признала у Ильназа Галявиева параноидную шизофрению. Однако Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе, добиться пересмотра приговора защите не удалось.

Полина Петрова