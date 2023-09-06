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«Фармасинтез-Норд» делает инъекцию инсулина

Компания запустила производство в ОЭЗ

АО «Фармасинтез-Норд» начало производство инсулина в особой экономической зоне в Санкт-Петербурге. Инвестиции в запуск производства составили 1,7 млрд рублей. Аналитики полагают, что компания сможет занять от 5% до 10% российского рынка инсулина.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предприятие «Фармасинтез-Норд» приступило к выпуску трех типов рекомбинантных человеческих инсулинов (генсулинов), а осенью планирует начать работать с аналоговыми препаратами. Как сообщил генеральный директор предприятия Михаил Квасников, мощность завода по их производству составляет более 5 млн единиц продукции в год. «В настоящее время в портфеле компании не только препараты генно-инженерного инсулина человека, но и аналоги — инсулин гларгин и инсулин лизпро»,— сообщил господин Квасников.

По словам генерального директора завода, планируется также отправлять продукцию на экспорт. На данный момент потенциальные потребности в препаратах уже определены в нескольких странах, но пока еще слишком рано говорить о расширенных поставках, поскольку процесс регистрации за границей занимает некоторое время, отметили на предприятии.

По данным DSM Group, по итогам 2022 года государственный и розничный объем продаж инсулина в России достиг 28,966 млрд рублей при реализации 15,9 млн упаковок препарата. По сравнению с 2021 годом объем покупок сократился на 8,2%. За первое полугодие текущего года в стране реализовали более 8,8 млн упаковок инсулина. Их продажа принесла больше 17 млрд рублей.

Директор по аналитике аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» Павел Расщупкин говорит, что в нынешнем году на долю российских инсулинов приходится около 40% рынка. Эту долю делят компании «Герофарм», «Медсинтез», «Фармстандарт». Остальные 60% распределяются между Данией (Novo Nordisk) и Францией (Sanofi). Значимая часть объема иностранных компаний локализована на собственных российских площадках.

Он отметил, что, учитывая присутствие на рынке достаточно сильных локальных игроков — «Фармстандарт» и «Герофарм», конкуренция будет достаточно тяжелая. «Фармасинтез-Норд» сможет рассчитывать на значимые доли рынка в случае удачного ценового предложения. «Конкретные цифры достаточно сложно прогнозировать, но они могут колебаться в пределах 5–10% в первые годы»,— рассуждает господин Расщупкин.

В аналитическом агентстве DSM Group говорят, что за первые шесть месяцев 2023 года 71% реализованного инсулина составляют препараты локализованного производства с оборотом 12,1 млрд рублей. Оставшиеся 29% отводятся на импорт с оборотом в 4,9 млрд рублей за аналогичный период.

«Ситуация с инсулином в аптеках стабильна, все основные игроки продолжают поставки на российский рынок, каких-либо перебоев мы не фиксируем. Значимая часть рынка приходится на государственный сегмент, который в равных долях распределен в упаковках между российскими и иностранными компаниями. Запуск производства на "Фармасинтез-Норд" сделает отечественный инсулин более доступным для пациентов как на аптечном рынке, так и в сегменте государственных закупок»,— оценил потенциал господин Расщупкин.

Генеральный директор DMS Group Сергей Шуляк добавляет: «Развитие производства инсулина в России позволяет двигаться в направлении импортозамещения основных компетенций в производстве жизненно важных препаратов. Необходимо отметить, что несколько заводов иностранных компаний, производящих инсулин, уже локализованы в РФ. Вряд ли открытие нового производства сильно скажется на цене препаратов инсулина на российском рынке».

Татьяна Титаева

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