В новый состав президиума Академии наук Татарстана включили девять министров

Глава (раис) Татарстана подписал указ об утверждении нового состава президиума Академии наук республики. В него были включены 17 человек, из которых девять — члены Кабинета министров.

В том числе в президиуме остались вице-премьер республики Лейла Фазлеева, министр образования и науки Ильсур Хадиуллин, министр культуры Ирада Аюпова, глава Минэкономики Мидхат Шагиахметов.

Впервые в состав президиума вошли министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, глава Минстроя Марат Айзатуллин, руководитель Минцифры Айрат Хайруллин, министр транспорта Фарит Ханифов, глава Минздрава Марсель Миннуллин.

Также членами президиума стали ректора вузов.

Напомним, летом этого года президентом Академии наук Татарстана был избран экс-начальник ГИБДД региона Рифкат Минниханов, старший брат главы республики. Рустам Минниханов объявил 2024 год в республике Годом научно-технического развития.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"