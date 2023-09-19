«Тинькофф» научит математике

«Тинькофф Образование» запускает бесплатный математический курс для школьников. Проект «Математика решает» ориентирован на популяризацию предмета среди учащихся, а также развитие логики и критического мышления, отмечают авторы программы. С учетом востребованности специалистов в области искусственного интеллекта, нейросетей и больших данных математические знания — это базис для тех, кто решил связать жизнь с этими относительно новыми направлениями. Подробности — у Александра Рассохина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В стране высокий дефицит учителей именно по математике, указано в исследовании НИУ ВШЭ от 2020 года. В свою очередь, курс от «Тинькофф Образования» дает возможность каждому школьнику учиться у ведущих преподавателей онлайн независимо от города или школы. Вся программа разбита на четыре полугодия, и каждую неделю школьники проходят одну отдельную тему, объясняет преподаватель и один из разработчиков курса Леонид Попов:

«Каждая тема состоит из коротких видеороликов — я и мои коллеги рассказываем что-то про новую тему, новый математический сюжет, как эти задачи решать, на что нужно посмотреть. При этом мы выдаем не полностью алгоритм решения, который поможет во всех заданиях. Сами ролики короткие — от 5 до 10 минут.

Детям предлагаются задачки, часть из них с автоматической проверкой в каком-то тестовом формате — там нужно либо в качестве ответа угадать число, либо соотнести какие-нибудь истории, расшифровать ребус.

В конце предлагается несколько сложных задач на доказательство. Конкретно к ним у нас ровно через неделю появляются подробные видеоразборы с решениями. В моей картине мира среднестатистический ребенок может эффективно все это изучать, например, вместе с родителями».

За последние годы количество программ дополнительного образования или онлайн-курсов значительно выросло. Однако проект «Тинькофф» выделяется на общем фоне и рассчитан на школьников 4-6 классов, отмечает декан факультета компьютерных наук Высшей школы экономики Иван Аржанцев:

«Конечно, здорово, когда люди начинают учиться математике, причем на нестандартных задачках, готовятся к олимпиадам, участвуют в них еще в школьные годы. Но, если в старших классах ребята уже мотивированы, понимают, что им надо поступать, для них курсы разрабатывать проще. А курсы для средней школы, тем более для младшеклассников, — реально челлендж, это действительно трудная задача.

Таких проектов не много — рынку они требуются. И здорово, что ребята из "Тинькофф" взялись разработать подобный курс. Это не связано с такими формальными вещами, как ЕГЭ, ОГЭ, это для тех, кто хочет полюбить математику. Все-таки нестандартные задачи призваны развить нестандартное мышление».

Чтобы записаться на курс, достаточно оставить заявку на сайте «Тинькофф Образования». Начать учиться можно в любой момент.