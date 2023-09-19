В Татарстане чиновники готовятся с начала октября раздавать повестки

Глав сельских поселений в Татарстане проинструктировали «по оповещению граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2023 года».

Как рассказал глава Пестречинского района республики Ильхам Кашапов, он провел специальное совещание об этом. «Дал главам поручение проверить готовность штаба к работе по оповещению граждан, подлежащих призыву на военную службу»,— написал господин Кашапов с своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что «в 2023 году осенний призыв в России начнется по расписанию, повестки будут рассылать с начала октября».

«Под осенний призыв 2023 года попадают граждане Российской Федерации мужского пола 2005–1996 годов рождения, не имеющие отсрочки»,— пояснил Ильхам Кашапов.

Полина Петрова