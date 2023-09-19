ФТС: экспорт продовольствия становится третьей по величине статьей доходов РФ

Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, страна почти перевыполнила показатели по экспорту зерновых относительно 2022 года.

Как уточнил господин Давыдов, главными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан. «В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник»,— рассказал врио главы ФТС в интервью «РИА Новости».

Он утверждает, что рост экспорта продукции АПК достиг около 70% в весовом выражении, в стоимостном — меньше, потому что это «зависит от конъюнктуры цен». Точную сумму он не назвал.

Нефтегазовая отрасль остается ключевой для экономики России — на нее приходятся значительные бюджетные поступления, а цены на ресурсы влияют на стоимость валют. По данным «Ъ», в сентябре Россия нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки — это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне.

Подробности — в материале «Ъ» «Баррели по осени считают».

Лаура Кеффер