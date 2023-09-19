Российский конькобежец Семирунний будет выступать за сборную Польши

20-летний российский конькобежец, чемпион Росси по конькобежному спорту Владимир Семирунний сообщил, что решил сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Польши.

Свое решение спортсмен связал с отстранением РФ от участия в международных соревнованиях, из-за которой он рискует остаться без возможности участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Мне необходима международная практика. Я уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши»,— рассказал конькобежец в интервью телеканалу «Матч ТВ». Он также поблагодарил всех российских тренеров, которые ранее работали с ним.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в разговоре с ТАСС подтвердил, что организация получила от Владимира Семирунного заявление о смене спортивного гражданства. Сейчас вопросом согласования смены спортивного гражданства конькобежца занимается министерство спорта России.

По его словам, даже в случае, если переход спортсмена в польскую сборную будет полностью согласован, выступать за нее он сможет только через два года. Также господин Гуляев заявил, что большим талантом Владимира Семирунного он не считает. «Что касается уровня, то бегает и бегает. В России котируется, на мировом уровне — нет»,— добавил глава Союза конькобежцев России.

Польские спортивные чиновники ситуацию вокруг перехода российского конькобежца в их сборную пока не комментируют.

Владимир Семирунный в 2022 году был чемпионом России по коньбежному спорту на дистанции 10 км. На национальном первенстве нынешнего года он завоевал серебряные медали в классическом многоборье.

Александр Кислов