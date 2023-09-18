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Малого немало

В Нижнем Новгороде фиксируется рост количества индивидуальных предпринимателей

Администрация Нижнего Новгорода в своем отчете о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) отметила сокращение числа субъектов и одновременный рост индивидуального предпринимательства (ИП). При этом предприятия МСП увеличили поступления в бюджет на 13% (3,5 млрд руб), а доля уплаченных ими налогов в городском бюджете составила 20,3%. По мнению чиновников, немалую роль в этом сыграла проводимая в регионе работа по поддержке предпринимателей. И если цифры отчета не произвели особого впечатления на депутатов, то выделяемые из бюджета средства на поддержку бизнесменов их заинтересовали. Зампред гордумы Николай Сатаев проявил бдительность и заявил, что уехавшим за рубеж бизнесменам помогать нельзя.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Последние три года в Нижнем Новгороде количество компаний малого и среднего бизнеса сокращается в пользу индивидуальных предпринимателей. Если в 2020 году в городе насчитывалось 20,5 тыс. ИП, то к 2023 году их стало уже 33,6 тыс., такие цифры в отчете привела директор департамента экономического развития Марина Антипова, выступая на заседании профильной комиссии в гордуме. Сославшись на данные нижегородского управления ФНС, она отметила, что количество малых предприятий в прошлом году сократилось с 39,2 тыс. до 36,4 тыс.

В Нижнем Новгороде, приводится в отчете, работают 70,4 тыс. субъектов МСП, их число незначительно увеличилось. Объем произведенных ими товаров и услуг вырос на 22%, до 197,2 млрд руб., составив треть отгрузки от всех предприятий. Оборот малого и среднего бизнеса в областном центре увеличился на 9,9% и составил 383,5 млрд руб.

По словам госпожи Антиповой, субъекты МСП увеличили поступления в бюджет на 13% (3,5 млрд руб.), а доля уплаченных ими налогов в городском бюджете составила 20,3%.

Муниципальные власти стараются развивать малое предпринимательство, обучая и консультируя бизнесменов, рассказала депутатам директор АНО «Центр поддержки предпринимательства» Елена Власова. Для этого проводятся консультации и обучающие семинары о том, как открыть свое дело, составить бизнес-план и продвинуть свои товары или услуги на маркетплейсы. За первое полугодие 2023 года центр проконсультировал 1,5 тыс. человек и обучил три сотни предпринимателей. Однако от начинающих предпринимателей поступило всего 19 заявок на обучение, на этот низкий спрос обратила внимание депутат Жанна Скворцова.

Елена Власова согласилась с тем, что обращений от начинающих предпринимателей мало, поскольку им проще получать консультации по организации бизнеса в банках. Зампред гордумы Николай Сатаев спросил, получают ли поддержку и субсидии представители организаций, аффилированных с уехавшими из России бизнесменами, и проверяет ли центр бенефициаров. Он вспомнил бывшего депутата заксобрания Нижегородской области Александра Назаренко и экс-главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, которые, по неофициальной информации, проживают сейчас в США.

«Назаренко давным-давно убежал и имеет американское гражданство, а в Васильсурске у него бизнес. Насколько мне известно, в аренду был взят участок реки Волги, и до сих пор ловят рыбу в мутной воде. И господин Кондрашов очень много имущества у нас приобрел различными способами. Наверное, бизнес у него все-таки здесь есть, остался? Вот если они обращаются к вам, вы помогаете? Из нашего кармана, так сказать, что-то уходит?» — обеспокоился депутат Сатаев.

Ему ответили, что поддержку могут получить лишь предприниматели, постоянно проживающие в регионе, а у АНО нет полномочий запрашивать данные о конечных бенефициарах бизнеса.

«Помогать врагу нельзя», — резюмировал Николай Сатаев.

Тенденцию сокращения ООО и увеличения ИП в Нижегородской области региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий объяснил несколькими причинами.

«Во-первых, ФНС регулярно чистит государственный реестр юрлиц, которые числятся в нем, но реально не работают. Во-вторых, налоговая служба борется с организациями-однодневками, которые могут использоваться для обналичивания денежных средств и прочих нелегальных схем. В-третьих, ИП проще работать, он использует упрощенную и контролируемую схему налогообложения, которая не требует бухгалтерских услуг и навыков ведения бухгалтерской отчетности», — заметил господин Солодкий.

Он также подчеркнул, что предельные величины доходов для применения упрощенной схемы налогообложения ежегодно растут: если в 2022 году они составляли 150 млн руб., то в 2023-м — уже 188,5 млн руб., что также мотивирует переводить бизнес в форму ИП. Председатель нижегородского отделения общественной организации «Опора России» Ирина Садовникова одной из причин увеличения количества индивидуальных предпринимателей считает результатом принятых властями мер поддержки молодежного и социального предпринимательства. «Многие благодаря этой поддержке увереннее смотрят в будущее и на реализацию своих планов. Также мы видим за последние три года кратный рост онлайн торговли, которая по сравнению с офлайн форматом требует меньше вложений на старте», — отметила она.

Что касается отчета городской администрации, то депутаты одобрили его без замечаний.

Владимир Зубарев

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