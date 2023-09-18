Депутата Госсовета Татарстана Хасанова подозревают в хранении наркотиков

В отношении депутата Госсовета Татарстана завели уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств (ст. 228 УК РФ), сообщил руководитель пресс-службы регионального управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, не называя имени.

От неофициальных источников стало известно, что речь идет о Рустеме Хасанове.

По версии следствия, в воскресенье,17 сентября, его остановили сотрудники полиции на улице Беломорской в Казани. Согласно сообщению СУ СКР, у депутата «при себе» находился полиэтиленовый пакет с 1,88 грамма наркотического средства. «Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов».

Рустем Хасанов — член комитета Госсовета по социальной политике. Ему 43 года. Женат, воспитывает четверых детей. Основатель и руководитель НКО Благотворительный фонд «День добрых дел». Господин Хасанов и возглавляемый им благотворительный фонд в разное время становились лауреатами премий в области благотворительности и обладателями различных наград. В частности, фонд организовал в Казани сеть складов «Хорошие руки» (пункты приема и выдачи вещей нуждающимся) и «Социальное такси». В апреле 2020 года Арбитражный суд Татарстана признал Рустема Хасанова банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"