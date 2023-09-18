Определены даты следующего форума «Россия - Исламский мир: KazanForum»

Оргкомитета форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сегодня на заседании назначил на16-17 мая 2024 года следующий, 15-й по счету, форум. Об этом сообщил председатель оргкомитета вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, «очень высокий интерес среди участников» к форуму, традиционно прошедшему в Казани в мае.

«Площадку посетили свыше 16 000 человек из 80 стран мира. Мы подписали 130 соглашений в самых разных областях»,— сообщил господин Хуснуллин.

Он призвал, чтобы форум имел «практический характер». «Каждый участник должен понимать, какую пользу он получит от его мероприятий: какой объем инвестиций, сколько товаров, или новых услуг это принесет его компании, его стране»,— пояснил вице-премьер РФ.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"