Обсерватории КФУ включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета (КФУ) включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 45-я сессия Комитета в эти дни проходит в Саудовской Аравии»,— сообщила госпожа Любимова в своем Telegram-канале.

Госпожа Любимова отметила, что «казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в казанском университете».

«Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI веков до наших дней»,— добавила министр.

Ольга Любимова подчеркнула, что на территории РФ находится 21 объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В Татарстане в этот список были ранее включены Казанский кремль, археологический комплекс города Болгар, Успенский собор на острове Свияжск.

Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта была построена в 1833–1837 годах. Представляет собой образец архитектуры особого типа компактных университетских обсерваторий в архитектурно-стилистических формах русского классицизма. Имеет 12 действующих телескопов.

«Астрономические обсерватории Казанского университета представляют собой исключительный и выдающийся пример и вносят свой уникальный вклад во всемирное культурное и научно-техническое наследие. Сравнительный анализ показал, что обсерватории Казанского университета обладают важными атрибутами, отражающими изменения, связанные с развитием астрономической науки в XIX – XX вв., архитектурой астрономического наследия как в Восточной и Центральной Европе, так и в целом Евразии и в мире в указанный исторический период. Обсерватории Казанского университета, их история отражают важные аспекты, значимые для понимания их роли в мировой науке и в этом геокультурном регионе, которые еще не были признаны для обсерваторий оптического периода наблюдений в качестве самостоятельного объекта в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО»,— говорится на сайте обсерватории.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"