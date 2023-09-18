Прогноз ЦБ: инфляция по итогам 2023 года составит 6–7%

В ближайшие месяцы годовая инфляция в России продолжит расти в связи с нарастанием ценового давления. Это связано с тем, что в РФ реализовались проинфляционные риски — вырос внутренний спрос, опережающий возможности предложения, и произошло ослабление рубля, следует из информационно-аналитического комментария (.pdf) Банка России.

«В этих условиях для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-­кредитной политики годовая инфляция составит 6–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем»,— говорится в комментарии Центробанка.

По данным Банка России, потребительские цены в августе выросли на 0,28% (в июле рост цен составил 0,63%). С поправкой на сезонные факторы рост цен в августе составил 0,75%. В среднем за лето месячный прирост цен составил 0,72%, что соответствует годовой инфляции в 9%, сообщили в ЦБ.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Одного этого шага, как отмечает сам регулятор, может быть недостаточно для сдерживания инфляции, а потому подъем ставки может продолжиться. Аналитики допускают ее рост до 13,5–14%. Продолжительность сохранения жесткой денежно-кредитной политики будет зависеть от скорости, с которой регулятору удастся побороть инфляцию.

Подробнее — в материале «Ставка на вырост».

Эрдни Кагалтынов