«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

22 сентября будет достаточно важное событие для российского рынка акций — ребалансировка индекса Мосбиржи. В него попадут акции компании Positive Technologies, которая демонстрирует одну из лучших динамик. У инвесторов возникает вопрос: а что дальше будет с акциями? Какие еще тренды складываются на отечественном фондовом рынке? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом брокера «ВТБ Мои инвестиции» Алексеем Корниловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Акции Positive Technologies торгуются вблизи максимальных значений за всю историю. Чего ожидать инвесторам?

Алексей Корнилов: Мы следим за этой компанией. Positive Technologies включена в подборку топ-10 акций, соответственно, взгляд на нее у нас положительный. И связано это не только с текущим уровнем, который отражает поведение бизнеса, который, как мы рассчитываем, будет расти. В 2023 году Positive Technologies нацелена на то, чтобы показать выручку 25-30 млрд руб., соответственно, это где-то 70-100% прироста год к году. Понятно, что такие темпы заслуживают, конечно, внимания. И, соответственно, если компания продолжает расти, двигаться вперед, увеличивать свой бизнес, то стоимость бумаг тоже постепенно отражает эту динамику. Поэтому здесь, конечно, бумаги выросли, но виден и потенциал роста бизнеса. Более того, у данной компании есть интересный драйвер, ну, мы знаем, что критическая информационная инфраструктура, она теперь подлежит защите. Это, конечно, помогает бизнесу и росту выручки компании.

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