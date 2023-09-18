Наследие испытывает сложности

В магазинах Удмуртии с прилавков пропала продукция Бабинского мясокомбината. На это обратили внимание жители региона. По данным «Спарк-Интерфакс», которые также подтвердили в минсельхозе республики, единственный собственник ООО «Бабинские колбасы» Дмитрий Гуляшинов скончался. Он же являлся генеральным директором. Кредиторы предприятия подали заявление о признании мясокомбината банкротом. Местные власти сообщают, что предприятие сейчас не функционирует, а оборудование распродают. Эксперты говорят, что в течение 6 месяцев должны вступить в права наследники, после чего им в собственность перейдет как предприятие, так и его долговые обязательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Жители Удмуртии обратили внимание, что в магазинах с полок исчезла продукция Бабинского мясокомбината. Об этом они рассказали в соцсетях. Корреспондент «Ъ-Удмуртия» пытался связаться с представителями мясокомбината, однако все указанные телефоны были отключены, сайт и паблик компании во «ВКонтакте» не работают.

По данным «Спарк-Интерфакс», единственным собственником ООО «Бабинские колбасы» и ООО «Бабино-Бис», занимающихся переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции, значился Дмитрий Гуляшинов, который умер в начале года.

Он же был генеральным директором этих компаний. В настоящее время в качестве руководителя указан Александр Кондратьев, который ранее выступал в качестве конкурсного управляющего в различных компаниях, проходивших процедуру банкротства.

В отношении ООО «Бабинские колбасы» и ООО «Бабино-Бис» ведутся различные судебные дела. Они выступают ответчиками по делам по неисполнению или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг, по договорам займа и кредита, а также по договорам в сфере транспортной деятельности. Сумма исков со стороны кредиторов достигает более 10 млн руб. 11 сентября кредитором Альфа Банком были поданы заявления о признании предприятий банкротами.

Выручка ООО «Бабинские колбасы» за 2022 год составила 231,4 млн руб., чистая прибыль — 305 тыс. руб., ООО «Бабино-Бис» показало выручку в 159,7 млн руб., чистую прибыль — 128 тыс. руб.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина рассказала «Ъ-Удмуртия», что собственник Бабинского мясокомбината, Дмитрий Гуляшинов скоропостижно скончался, после чего у предприятия начались финансовые трудности. «Насчет банкротства сведений у меня нет. Напротив, там брат взял бразды правления в свои руки, пытается сейчас получить дополнительные либо бюджетные, либо коммерческие средства, чтобы поправить финансовую ситуацию. Сотрудники временно не работают. Но они все-таки собираются выйти на свой прежний уровень, начать производство. Думаю, еще немного времени и Бабинский мясокомбинат встанет на ноги»,— прокомментировала госпожа Ворончихина.

Начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Завьяловского района Оксана Овсянникова также говорит, что у предприятия начались большие проблемы после смерти руководителя.

«Продукцию они выпускали, но ограниченно. Это весной еще было, когда я с ними разговаривала. Но они просили не беспокоить их и дать им время прийти в себя. Насчет сотрудников мясокомбината конкретно сказать не могу, может, в сокращенном варианте еще работают»,— сказала госпожа Овсянникова.

Вместе с тем, со слов сотрудника территориального управления «Бабинское» администрации Завьяловского района, ситуация на предприятии несколько иная. «У них там уже никто не работает. Продукцию давно не выпускают. Будет ли возобновляться производство не могу сказать. Но я знаю, что там уже и технику, оборудование распродают»,— поделилась информацией сотрудник муниципалитета.

Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов пояснил, что после смерти собственника доли в уставном капитале юридического лица, наследники в течение 6 месяцев должны обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, далее наследование имущества и долговых обязательств умершего осуществляется либо с соблюдением установленной очередности, либо по завещанию при его наличии. «Важно, что унаследовать акции находящегося в банкротстве предприятия невозможно, поскольку невозможен в силу закона выход из состава учредителей должника, невозможно приобретение у акционеров ранее размещенных акций»,— рассказал господин Фролов.

Наследование подразумевает переход как имущественных прав, так и имущественных обязанностей, подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Собственник унаследует долги предприятия, однако, выплатить их он сможет из имущества предприятия по закону (то есть из наследственной массы), либо по желанию из собственных средств. В целом, у предприятия имеется возможность восстановить свою работу. Важным станет правильная реализация активов и имущества и ведение предпринимательской деятельности в предприятии»,— прокомментировала госпожа Спиридонова.

Руководитель юридического отдела Юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова добавила, что наличие просроченной кредиторской задолженности, в том числе перед банковскими организациями, формальным препятствием для вступления в наследство не является. «Однако, в связи с тем, что наследуются не только имущество, но и долги умершего наследодателя, в случае если размер долгов превышает стоимость получаемого имущества, наследниками может быть принято решение наследство не принимать и в права собственности не вступать»,— подчеркнула эксперт.

Татьяна Колегова

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