Разрешение с последствиями

Следственные органы завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Челябинска по градостроительству Владимира Слободского, обвиняемого в превышении полномочий. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство многоэтажного дома, достоверно зная, что у застройщика нет прав на участок, частично принадлежащий жителям двух расположенных по соседству домов. Сумма причиненного владельцам ущерба, по данным СК, составила 2,7 млн руб. Владимир Слободской свою вину не признает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Слободской (в центре) вину не признает

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Владимир Слободской (в центре) вину не признает

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В Челябинске сотрудники регионального управления Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя главы города по вопросам градостроительства Владимира Слободского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, весной 2018 года вице-мэр, действуя из личной заинтересованности и вопреки интересам службы, игнорируя заключение правового управления администрации Челябинска, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, подписал для застройщика разрешение на возведение десятиэтажного жилого дома на улице Сулимова. Чиновник достоверно знал, что у компании нет законных оснований на строительство объекта из-за отсутствия правоустанавливающих документов на землю, сообщает СК.

«Незаконные действия должностного лица позволили осуществить строительство указанного дома на территории Советского района на участке, часть которого принадлежала собственникам жилых помещений многоквартирных домов, расположенных по соседству. В результате последним причинен ущерб в размере более 2,7 млн руб.»,— сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Санкции по статье инкриминируемого Владимиру Слободскому преступления предусматривают наказание сроком от трех до десяти лет лишения свободы.

Для обеспечения исполнения приговора в ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого: доли земельного участка и жилого помещения, а также средства на банковских счетах.

Бывшего вице-мэра Челябинска по градостроительству задержали сотрудники УФСБ России по региону в апреле этого года. С тех пор Владимир Слободской находится под домашним арестом. В августе Центральный районный суд Челябинска продлил ему меру пресечения до 13 октября.

Сам фигурант вину не признает, уточнили «Ъ-Южный Урал» в прокуратуре Челябинской области.

С августа 2022 года в Центральном районном суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя компании, незаконно построившей десятиэтажный дом на улице Сулимова. Речь идет об ООО «Челябинскавтотранс». По версии следствия, директор организации Людмила Ребрыш путем обмана и злоупотребления доверием собственников квартир двух старых домов на улицах Сулимова и Омская заключила с гражданами договоры, по которым получила право пользования участком стоимостью более 2,7 млн руб. для строительства дома, обязуясь взамен передать квартиры в новой многоэтажке, а также благоустроить территорию. Однако выполнять взятые на себя обязательства она не собиралась, считает следствие. Кроме того, предпринимательница заключила инвестиционный договор с физическим лицом на 4 млн руб., но обязательства по передаче жилых помещений впоследствии не выполнила, а также похитила 600 тыс. руб. у другого инвестора, считает следствие. Фигурантка вину не признает.

Владимиру Слободскому 72 года. В 1981 году он окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель». С 1997 года начал работать в администрации Челябинска в должности главного специалиста управления градостроительства. В 1999 году стал заместителем начальника управления, а в 2005-м возглавил подразделение. В 2006 году Владимир Слободской был назначен вице-мэром по вопросам градостроительства. В 2011 году чиновник покинул пост в связи с выходом на пенсию. Однако в 2015 году вернулся на ту же должность, откуда уволился по собственному желанию в 2019 году.

Юлия Гарипова