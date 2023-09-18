«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о грантовой программе «Сколково» и Российского фонда развития информационных технологий для IT-разработчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Уход зарубежных IT-компаний с российского рынка поставил под вопрос будущее многих отраслей. Часть информационных систем, на которых работал бизнес, осталась без сервисного и технического обслуживания. Другие рискуют столкнуться с такими проблемами в дальнейшем. Когда именно? Неизвестно. Поэтому в последнее время процесс импортозамещения в IT-индустрии происходит активнее. Необходимо как можно оперативнее перевести привычный для специалистов софт на отечественные рельсы.

Такую работу по нацпроекту «Цифровая экономика» готовы софинансировать фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий. Проекты, которые признают особо значимыми, могут получить грант до 700 млн руб. При этом федеральный бюджет готов профинансировать 80% стоимости разработки. Сейчас такие особо значимые проекты внедряют, в частности, «Северсталь», крупнейший в мире центр авиационной науки ЦАГИ и компания «Апатит», входящая в «Фосагро», говорит старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем:

«На самом деле это группы продуктов, которые последние два-три десятка лет Россия вместе с переоборудованием производства закупала пакетно. Это системы проектирования (CAD), системы жизненного цикла продукта — так называемые PLM-системы, это ASTP-системы, которые управляют производством, позволяют прогнозировать, каким образом работает вся производственная цепочка, и следят за качеством выпускаемой продукции. То есть это такие базовые программные продукты. Российские разработчики, которые много лет делали дополнительные фишки к западным продуктам, когда возникла необходимость, перестроились и предложили решения, составляющие саму цифровую основу производства».

Ожидается, что ежегодно фонд «Сколково» будет выделять около 2 млрд руб. на софинансирование особо значимых проектов. Предполагается, что рассчитывать на грантовую помощь могут разработки, срок реализации которых не превышает три года. Кроме того, проекты должны быть экономически эффективными и иметь возможность масштабирования.