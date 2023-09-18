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Женщина-водитель погибла в ДТП с мотоциклом на объездной Ижевска

В Завьяловском районе Удмуртии на18-м км объездной Ижевска произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль «Hyundai Getz».

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия погибла 64-летняя водитель автомобиля получила травмы. Женщина получила травмы, от которых скончалась в больнице. 45-летний мотоциклист также пострадал, ему потребовалась госпитализация.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

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