В Татарстане мать подозревают в переломе черепа у 4-месячной дочери

26-летнюю жительницу Набережных Челнов подозревают в избиении 4-месячной дочери, в результате которого девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. В отношении женщины в СУ СКР по Татарстану возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба ведомства, 15 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемая «со значительной силой» несколько раз ударила по голове ладонью плачущего младенца, которого ей не удавалось успокоить.

Рассеченную губу ребенка, а также его общее недомогание обнаружила подруга подозреваемой и вызвала «скорую помощь».

Девочку госпитализировали. В отношении матери в ближайшее время изберут меру пресечения.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"