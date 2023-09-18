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Экс-главу банка «Спурт» освободили от наказания

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по второму уголовному делу бывшего председателя банка «Спурт» Евгении Даутовой. Суд освободил предпринимательницу от наказания за истечением срока давности преступления. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Госпожа Даутова обвинялась по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Следствие сообщало, что «на протяжении длительного периода времени Даутова совершала действия, причинившие возглавляемому ею банку ущерб на сумму около 900 млн рублей». Это также привело к отзыву лицензии у «Спурта» и его банкротству в 2017 году.

В 2019 году Евгению Даутову по первому уголовному делу признали виновной по ст. 201 УК РФ и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов). Она подучила три года и один месяц лишения свободы. В июне 2020-го вышла на свободу по УДО.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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