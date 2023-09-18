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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке зарегистрировали иск о сносе памятника Солженицыну

Ленинский районный суд Владивостока зарегистрировал административный иск жителя Тынды к властям города с требованием демонтажа памятника писателю Александру Солженицыну.

Памятник писателю Александру Солженицыну на Корабельной набережной

Памятник писателю Александру Солженицыну на Корабельной набережной

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Памятник писателю Александру Солженицыну на Корабельной набережной

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Подготовка к судебному разбирательству назначена на 05.10.2023 г.»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края. Там пояснили, что истец в обосновании своих требований указал на то, что «Солженицын — спорная фигура в современной России».

Памятник лауреату Нобелевской премии по литературе советскому диссиденту Александру Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока 5 сентября 2015 года. Как писали тогда местные СМИ, часть жителей возмутилась, что памятник установлен практически без обсуждения с общественностью. Через два дня после установки недовольные повесили на грудь памятника табличку с надписью «Иуда».

Александр Солженицын в феврале 1974 года был обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и выслан из СССР. Жил в США. В мае 1994 года вернулся в Россию, прилетев из США в Магадан, а затем во Владивосток. Из столицы Приморья Солженицын на поезде отправился в Москву. В 2006 году был награжден Государственной премией РФ «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». Писатель умер в Москве в 2008 году в возрасте 89 лет.

Алексей Чернышев, Владивосток

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