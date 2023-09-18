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Коммерсантъ FM
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Ограничение Китаем экспорта привело к дефициту дронов в России

Введенные Китаем с 1 сентября ограничения на экспорт дронов более 4 кг осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих. В частности, возникли проблемы с поставками тепловизоров, узнал «Ъ».

Дефицит уже зафиксирован по агродронам, которые весят в среднем 30–40 кг и производятся в РФ в единичных экземплярах. Крупные российские производители дронов успели создать запасы и надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в РФ. Однако оформление может занять до года, и для него нужно доказать, что БПЛА не будут использовать в военных целях.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники не долетают до России».

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