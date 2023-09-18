Правительство Ленобласти рассказало о планах застройки жильем юга агломерации

В Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти до 2040 года может быть построено около 13 млн кв. м жилья, рассчитанного почти на 400 тыс. человек, рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Выступая на XIV конференции «Российский строительный комплекс: вызовы и возможности», он сообщил, что правительство Ленобласти обработало все заявки по южной зоне Санкт-Петербургской агломерации согласно генплану.

Ранее, в конце августа, архитектурное бюро Urbanica представило на Градостроительном совете Ленинградской области свою концепцию юга агломерации, которая получила одобрение. Согласно проекту, под застройку могут попасть территории 12 поселений, расположенные от Коммунарского городского поселения на востоке до Лаголовского сельского поселения на западе. Площадь территории, которую планируют застраивать, составляет более 350 кв. км.

Экономический эффект от строительства в правительстве оценивают в 4,5 трлн руб. за 15 лет в виде налогов. Развивать территории планируется с помощью механизма комплексного развития территория — он обязует инвесторов развивать инфраструктуру застраиваемых участков, и в том числе строить социальные объекты. За это девелоперы получают преференции от региона, в частности, им позволяют увеличивать плотность застройки на показатель в пределах 30%.

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