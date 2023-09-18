На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с миной

На севере Черноморского побережья Болгарии нашли беспилотник с 82-мм миной, сообщает Болгарское национальное радио. Кому принадлежит БПЛА, неизвестно.

По данным радио, дрон обнаружили вчера, 17 сентября, вечером на берегу в районе села Тюленово местные жители. Полиция оцепила место инцидента. Было эвакуировано 30 туристов из близлежащей гостиницы.

В Тюленово направлена команда саперов ВМС Болгарии из пяти военнослужащих. После обследования дрона они решат, как его утилизировать. Военнослужащие были направлены по запросу губернатора Варненской области и по приказу главы Минобороны, уточняет радио.

Лаура Кеффер