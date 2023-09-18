Глава ГУР Украины Буданов исключил завершение конфликта парадом в Москве или Киеве

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Украина не закончит военный конфликт с Россией парадом победы в Москве, равно как и Россия — парадом победы в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москва не должна надеяться когда-либо провести такое мероприятие в Киеве», — заявил в интервью The Economist. Он добавил, что Россия не сдастся по своему желанию, поскольку война была константой для России на протяжении всей ее истории.

По словам Кирилла Буданова, Россия сохраняет преимущество над Украиной в том числе из-за большого мобилизационного резерва и военно-промышленных мощностей. «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя»,— сказал он.

По мнению Кирилла Буданова, российская экономика в условиях боевых действий продержится только до 2025 года. «Поток оружия иссякнет в 2026 году, возможно, раньше»,— полагает он. По его словам, затяжные боевые действия опасны для Украины, поскольку они истощают не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы партнеров.

Кирилл Буданов также отметил, что он в курсе разговоров о неготовности некоторых западных партнеров продолжать поддержку Украины на прежнем высоком уровне. «Пока еще абсолютно не понятно, как долго Запад сможет обеспечивать нас достаточными ресурсами. Однако склады в западных странах не совсем пусты. Неважно, что кто-то говорит»,— сказал он.