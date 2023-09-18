Шесть человек задержаны в рамках плана «Перехват» после стрельбы в Петербурге

В Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга неизвестные выстрелили в человека у входа в магазин. Раненому мужчине оказали медицинскую помощь. Был объявлен план «Перехват», нападавших уже задержали. Об этом сообщил петербургский телеканал 78.

По данным телеканала, стрельба произошла возле магазина по адресу улица Тихоокеанская, 18. Нападавшие скрылись на автомобиле. Через несколько часов полицейские задержали машину каршеринга Volkswagen Polo с подозреваемыми в Василеостровском районе.

В отделение доставили шесть человек. По информации 78, в автомобиле были водитель, три женщины и двое детей. Позже выяснилось, что в автомобиль они сели уже после инцидента со стрельбой.

Анастасия Ларина