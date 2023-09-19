Погулять со вкусом

Новый подход к реабилитации исторических кварталов — с созданием не просто нового жилья, но и с возвращением соответствующего изначальному облику «духа места» — стал визитной карточкой RBI с ее первых шагов на градостроительном рынке. Сегодня компания знакомит будущих жильцов с историей городских локаций необычным образом.

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Если относиться к городу как к живому организму, то Петербург не был «городским поселением» никогда. Из всех известных городов-памятников он для современной архитектуры самый заколдованный. Это приглашенным Петром I в новую столицу европейским зодчим давался почти что карт-бланш: не было рядом античных или средневековых памятников, требующих пиетета, не было ЮНЕСКО, КГИОП и градозащитников с плакатами. Подчиняйся царской идее, представляй чертежи, а в остальном — строй не хочу, если есть талант и одобренный проект.

Сложившийся к середине XIX века «самый умышленный» город России, с его архитектурными доминантами и «красными линиями», жил-поживал по своим законам, пока не получил к 200-летнему юбилею изумительной красоты Троицкий мост, а за ним — новые пространства для архитектурных экспериментов. Без ограничений и давления уже построенных памятников.

Качество новых жилых зданий поражало, а имена Белогруда, Бенуа, Зазерского, Лидваля, Фон Гогена и других архитекторов, творивших на Петербургской-Петроградской стороне, все чаще упоминались рядом с зодчими XVIII и XIX веков.

Новый Петербург-Петроград, а позже и Ленинград демонстрировал градостроительные чудеса не только в комфорте «высотного» по тем временам жилья с центральными пылесосами и снеготаялками на крышах, но и в организации общественных пространств вокруг них, уделяя внимание и зеленым насаждениям, и коммерческой инфраструктуре, и досуговым заведениям.

Машина времени

При чем здесь компания RBI, известная своими проектами не только на Петроградской? Застройщики осваивают Петроградскую давно, добавляя «там и сям» новые вкрапления между старыми домами, стыдливо маскируя торчащие над крышами «лишние» этажи сплошным остеклением — опустим примеры, их немало в любом районе. Интерес современных девелоперов к Петроградской понятен: старый район с развитой инфраструктурой, хорошими школами и обилием зеленых и водных пространств уникален своим историческим прошлым и близостью к административному центру. Но, пожалуй, только компании RBI удалось показать на примере своих проектов, что новое жилье, в отличие от кварталов-муравейников в новостройках или скопированных с архитекторов прошлого безликих вкраплений в исторический контекст, может не только не портить уникальную архитектурную среду, но и украшать ее.

Тем не менее даже на фоне почти сотни реализованных за тридцать лет проектов, десятков профессиональных премий, работы с ведущими архитекторами и отреставрированных в рамках строительства исторических зданий новый завершенный проект — квартал вокруг Левашовского хлебозавода на Петроградской стороне — выделяется особо.

На его примере легко объяснить термин «джентрификация» городской среды, когда практически заброшенные городские пространства обретают новую жизнь, превращаясь в комфортную среду обитания и привлекая жителей с высоким уровнем дохода, вслед за которыми в квартал приходит и бизнес — торговля, рестораны, досуговые заведения.

Название дома Futurist рядом с шедевром конструктивизма и блокадным памятником Левашовским хлебозаводом оказалось знаковым, но не как обозначение архитектурного стиля, а скорее как отражение единства концепции всего комплекса. Архитектура здания с его футуристическими детскими площадками и уникальным ландшафтным дизайном удивительно точно вписалась в окружающий контекст.

Дом соединил строгость и серый цвет постконструктивистских и сталинских зданий на Петроградской — ДК Ленсовета на Каменноостровском, жилого дома Левинсона и Фомина на Карповке, театра «Балтийский дом» — с деталями ар-деко в виде розеток с изысканным орнаментом, который, по легенде, был вдохновлен рельефом на советском печенье, и решетками в форме колосьев (еще один оммаж хлебозаводу).

История с дегустациями

Познакомить клиентов с местом их нового проживания, привить им любовь к этой части города, показать интересные и не всегда известные широкой публике места — такова цель обширной культурной программы, которую RBI обычно предлагает жителям своих домов и тем, кто еще только думает о покупке недвижимости. В нее входят не только исторические экскурсии с известными гидами (они доступны также в аудиоформате), но и историко-гастрономические прогулки-дегустации с посещением знаковых мест «в шаговой доступности» от объектов RBI.

«Вкусные» прогулки строятся по принципу полного меню. Например, после небольшого экскурса в ресторанную историю Петроградской стороны гурманы идут на «аперитив» (Amici, «Ласточки»), а затем продолжают маршрут по известным своим гастрономическим прошлым местам. Главное — успеть «к обеду» в один из лучших ресторанов города Frantsouza Bistrot. Ну а на десерт и подавно далеко идти не придется — ресторан Futurist ждет блудных детей дома.

Интересно, что о доме Futurist многие узнали, побывав в расположенном в нем одноименном ресторане (первый собственный гастропроект известного шеф-повара Алексея Алексеева). Новое заведение привлекает и футуристическим интерьером, и вниманием к деталям, отражающим историю города, будь то рисунок на посуде или особая цветовая гамма.

Таким образом, уже сложившийся на Большой Зелениной ресторанный «кластер» обогатился благодаря «Футуристу» — как дому, так и ресторану — другими заведениями, открывшимися напротив. Здесь и «безглютеновое» кафе, и «шоколадный» ресторан, где шоколад есть даже в мясных блюдах, и другие разноплановые гастрономические заведения.

Гастрономические прогулки проходят не только вокруг «Футуриста»: Петроградская сторона уже давно является одним из ресторанных центров города, но и там, где RBI только возводит свои объекты.

Маршрут от строящегося клубного дома «МИРЪ» на Миргородской через тихую Харьковскую улицу в сторону Невского с аперитивом в изящной «французской» винной лавке, а затем завтрак в известной своими багетами булочной Hobz — лишь начало «большой еды». Легкий крюк в сторону улицы Бакунина позволяет слегка нагулять аппетит перед рестораном новой русской кухни «Банщики». А место десерта — домашнего мороженого в кафе Venezia на Невском — находится практически напротив.

RBI планирует и дальше развивать свою культурно-познавательную программу, ведь двумя этими адресами «вкусные» проекты компании далеко не ограничиваются.

Тамара Иванова-Исаева