«Искусственный» интеллект

Как арт-объекты наполняют дом смыслами

Сегодня понятие «дом» выходит за рамки классического набора функциональных характеристик, по которым традиционно оцениваются объекты недвижимости. В современном мире дом подразумевает под собой цельную концепцию, в которой находят отражение мировоззрение владельца и его образ жизни. И в этом контексте дом становится инвестицией в ценности и смыслы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Венера» скульптора Людмилы Караевой в доме «Крестовский IV» — дань классическому наследию Фото: RBI Цветовая палитра живописи и отделки холлов в камерном доме «Петровская Ривьера» напоминает о море и солнце Фото: RBI Арт-объект «Бесконечность» скульпторов Ивана Зубарева и Владислава Муханова во дворе дома «Крестовский IV» — художественная стилизация ленты Мебиуса Фото: RBI Кинетическая скульптура швейцарского мастера Ralfonso (Ральфа Гшвенда) «Moving on Up» («Движение вверх») у ЖК «Новая звезда» на Песочной набережной Фото: RBI Скульптуры Дмитрия Жукова в клубном доме Futurist Фото: RBI Скульптура Арсена Аветисяна «Ускользающая красота» в проекте ARTSTUDIO Nevsky Фото: RBI Следующая фотография 1 / 6 «Венера» скульптора Людмилы Караевой в доме «Крестовский IV» — дань классическому наследию Фото: RBI Цветовая палитра живописи и отделки холлов в камерном доме «Петровская Ривьера» напоминает о море и солнце Фото: RBI Арт-объект «Бесконечность» скульпторов Ивана Зубарева и Владислава Муханова во дворе дома «Крестовский IV» — художественная стилизация ленты Мебиуса Фото: RBI Кинетическая скульптура швейцарского мастера Ralfonso (Ральфа Гшвенда) «Moving on Up» («Движение вверх») у ЖК «Новая звезда» на Песочной набережной Фото: RBI Скульптуры Дмитрия Жукова в клубном доме Futurist Фото: RBI Скульптура Арсена Аветисяна «Ускользающая красота» в проекте ARTSTUDIO Nevsky Фото: RBI

Наполнять здания смыслами, сделав само искусство их проводником,— такую концепцию выстроили в компании RBI. Неслучайно арт-составляющая является неотъемлемым элементом каждого проекта компании. Скульптуры и инсталляции, живопись и графика, фотография и произведения декоративно-прикладного искусства — жанры, стили, техники и сюжеты всегда органичны для локального архитектурного контекста. И даже создавая дома в классическом центре Петербурга, RBI обращается к современным художникам и скульпторам.

«Мы считаем, что через искусство проще всего передаются приметы времени: мы создаем наши объекты сегодня, а люди будут находиться в них — или рядом с ними — и десятилетия спустя,— рассуждает Тамара Попова, начальник отдела развития продуктов и разработки концепций Группы RBI.— Любой настоящий предмет искусства — это прежде всего отражение своего времени, своей эпохи, поэтому он почти всегда актуален и уместен в жилом доме или апарт-отеле».

Важна для компании и просветительская миссия: здесь стремятся дать людям больше, чем просто квадратные метры, и создать новые точки соприкосновения и «сопричастности» с миром.

Диалог с культурным ландшафтом

В Петербурге, городе, который обладает чувствительностью сейсмографа по отношению к мельчайшим нюансам изменения архитектурной среды, появление каждого нового значимого объекта, особенно в районах с исторической застройкой, привлекает большое внимание и властей, и градозащитников, и горожан. Находить выразительные визуальные решения, которые, с одной стороны, не будут спорить с окружающим архитектурным ландшафтом, а с другой — дадут возможность ощутить пульс современного Петербурга,— это мастерство, которое требует и дипломатии, и художественного чутья. А для художников, работы которых становятся частью новых проектов в историческом центре, это бесценный шанс выстроить свой собственный живой диалог с Петербургом и петербуржцами.

Например, арт-объект «Бесконечность» скульпторов Ивана Зубарева и Владислава Муханова во дворе дома «Крестовский IV» представляет собой художественную стилизацию ленты Мебиуса — символа бессмертия, вечности и мудрости, а также гармонии мужского и женского начал. «Этот проект был создан на базе архитектурной концепции, где главной точкой притяжения комплекса стала скульптура в виде капли,— комментирует работу над арт-объектом господин Муханов.— И мы решили развить эту идею и создать объект, имеющий многоплановый визуал, где символ бесконечности в виде петли Мебиуса под разными углами меняет свой силуэт. Крестовским называли очень живописный гранитный мыс на Петроградской стороне, фотографией которого мы сразу вдохновились».

Дом как галерея

Парадную входную группу дома Futurist на Барочной улице, 6, украшают скульптуры Дмитрия Жукова, олицетворяющие собой мужскую и женскую ипостаси. Скульптор-монументалист, Дмитрий известен работами из металла, выполненными в технике ковки, и увлечен античным искусством. Парные скульптуры изготовлены из стали в авторской технике с использованием ковки и кузнечной сварки. «Мне очень интересна античная архитектура, я давно и тщательно исследую скульптуры, дошедшие до нас и утратившие фрагменты,— рассказывает скульптор.— Близкая мне античная тема очень органична для здания на Барочной: это такой "имперский" дом. И архитектура дома, безусловно, повлияла на стилистику работ».

По замыслу автора, парные скульптуры ведут диалог, обращаясь к первопричинам бытия, к рождению и смерти самой материи: «Скульптуры, стоявшие у входа в храм в одном из многочисленных полисов… Их погрузили на корабль и отправили в плаванье. Корабль затонул, и они попали в море, где время, вода, прибой превратили их в абстрактный по форме, почти природный камень. Их нашли, расчистили и выставили как осколки той древней цивилизации…»

«Искусственный» отбор

Произведения для своих объектов компания отбирает в коллаборации с галереей Anna Nova, музеем «Эрарта», приглашенными экспертами-искусствоведами. В их числе и арт-консультант Лада Шамшурина, в фокусе внимания и профессиональных интересов которой современное искусство находится уже 35 лет. Будучи еще молодым педагогом художественного училища из Нижнего Новгорода, Лада отправилась на курсы повышения квалификации по истории искусства в петербургской Академии художеств. Ехала с конкретной целью — познакомиться подробно с творчеством художников-нонконформистов, вдохновляясь возможностью и изучить неизвестное, и глотнуть того воздуха свободы, которым дышало это искусство.

При выборе автора для RBI имеет значение множество факторов, говорит Лада Шамшурина. Необходимо принять во внимание целевое назначение здания, его архитектурные особенности, концепцию пространства, а также масштабы, колористическую палитру и фактуры материалов. Важную роль играют окружающий ландшафт и месторасположение объекта.

Процесс знакомства с материалами по проекту эксперт сравнивает с медитацией. «Я изучаю фактуру, и она рождает в воображении 3D-образ здания в пространстве города, и в тот момент, когда он начинает приобретать очертания и я его вижу, например, с высоты птичьего полета или из кресла холла, глядя в окно во внутренний двор, тогда из огромного архива памяти и насмотренности всплывает творчество автора, который мог бы вступить в визуальный диалог с этим проектом, дополнить пространство гармоничными состояниями и глубокими смыслами»,— делится госпожа Шамшурина.

С эстетической точки зрения, некоего заданного фарватера, в котором двигается компания, не существует: объекты адресованы разной целевой аудитории. Суть в том, чтобы арт-концепция органично сочеталась с общей идеологией конкретного проекта. «Например, если в доме "Крестовский IV" скульптура Людмилы Караевой "Венера" переосмысляет классическое наследие, то в современном квартале Ultra City уместен уличный арт-объект, отражающий современные тренды урбанистики и промышленного дизайна,— поясняет госпожа Попова.— В любом случае произведение искусства должно соответствовать контексту, обладать высоким творческим потенциалом и быть выполнено на высоком профессиональном уровне».

Свет обретенный

Знаковые встречи дарит и сама художественная жизнь Петербурга. С произведениями Владимира Полякова команда RBI познакомилась во время выставки в музее современного искусства «Эрарта». Художник создает минималистичные работы, вдохновляясь природными формами, который пронизывает таинственный свет. Частичная оптическая прозрачность помогает проецировать окружающую действительность на поверхность объекта, помогая произведению становиться частью окружающей среды.

«В процессе общения выяснилось, что стилистика моих произведений тесно связана с концепцией одного из новых проектов RBI»,— комментирует господин Поляков. По его словам, в инсталляции, которую он сейчас готовит для этого проекта, особое место отводится свету как формообразующему элементу, заполняющему среду. «Свет дарит зрителю огромный спектр эмоций, поражая своей выразительностью, необъяснимо слепящей яркостью,— поясняет автор.— Произведения тактильны и вызывают ассоциацию с камнями, выброшенными на берег, содержащими в своей форме образ мира, объединяя в себе земное и небесное».

Творческие коды джаза

Атмосферу и настроение в домах RBI задают джазовые композиции, написанные петербургским композитором Константином Хазановичем специально для проектов компании. «С самого начала мы поняли, что это должен быть джаз: творческий код и эмоциональный посыл этой музыки близок подходу RBI, тем проектам, которые компания создает в Петербурге»,— вспоминает господин Хазанович.

Музыкальная коллекция RBI — это 70 треков на 7 часов 15 минут звучания. Это джаз во всех его проявлениях: классика и джазовый фьюжн с элементами хип-хопа и электронной музыки, босановы и латиноамериканского джаза, фанка и соул-джаза. В записи композиций приняли участие полтора десятка петербургских музыкантов, среди которых — истинные мэтры. В их числе легендарный мультиинструменталист Давид Голощекин, игру которого на скрипке, флюгельгорне, вибрафоне можно услышать в нескольких треках. Среди других участников музыкальной коллаборации — гитарист Гасан Багиров, контрабасист Вадим Михайлов, ударник Гарик Багдасарян, саксофонисты Полина Ильина и Руслан Тустановский, вокалистка Софья Шустрова.

Для погружения в тему Константин отправился на экскурсию по объектам компании. Он побывал в доме Futurist на Петроградской стороне, в проекте «Русские сезоны» в Сестрорецке, на берегу Финского залива. Это задало творческий импульс, помогло почувствовать вайб, почувствовать, для кого и для чего эта музыка будет создана.

Музыкальный эфир RBI можно условно разделить на три настроения. Утренний бодрящий джаз заряжает энергией и помогает выйти на высокий темп активности. Дневные композиции более нейтральны и самодостаточны, они дают возможность при желании подключиться на время к музыкальному потоку, психологически сменить картинку и затем легко вернуться к своим делам и мыслям. Вечерняя программа расслабляет, обволакивает, обнимает и согревает слушателя.

Ощутить течение времени

В городах с историей и достаточно консервативной архитектурной средой, к числу которых относится и Петербург, современное искусство нередко пробивает себе дорогу в общественных пространствах, преодолевая сопротивление, подобно траве, прорастающей сквозь асфальт. Однако город — живой организм, который невозможно «законсервировать» как музейный экспонат. Город продолжает жить, лишь развиваясь и впитывая черты своего времени, его атмосферу и дыхание.

«Петербург — живой город не только в плане новой архитектуры, но и идей,— отмечает госпожа Шамшурина.— Искусство — это мембрана, которая придает актуальное звучание вековым истинам. Помнится, у Камю есть мысль, что каждый художник прикован к галере своего времени. А раз так, то новые материалы, формы, технологии мы наблюдаем и в творчестве, и это здорово! Современное искусство обогащает визуальную городскую среду и эстетически развивает жителей и гостей города».

С этим подходом звучит в унисон философия RBI. «Наивно сегодня продолжать копировать достижения эпохи XVIII века, например,— нужно научиться элегантно интегрировать новое в уже созданную ткань города,— убеждена госпожа Попова.— Бояться здесь нечего, такие приемы выгодно подчеркивают преимущества и старого, и нового. В результате выигрывают все: современная архитектура становится оригинальной, а исторический контекст города играет новыми красками».

Галина Столярова