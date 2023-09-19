Архитектурная гармония

В отличие от новых кварталов, создающихся с нуля, подобно Ultra City,— преображение исторически сложившихся территорий требует от девелоперов внимания к городскому контексту. Вот как это происходит, например, в Адмиралтейском и Центральном районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом «МИРЪ» замыкает полукольцо новой площади, сложившейся вокруг Феодоровского собора Фото: RBI Кирпичная облицовка фасадов и внутренних холлов в жилых корпусах проекта «Созидатели» — дань истории доходных домов в этой локации Фото: RBI Следующая фотография 1 / 2 Дом «МИРЪ» замыкает полукольцо новой площади, сложившейся вокруг Феодоровского собора Фото: RBI Кирпичная облицовка фасадов и внутренних холлов в жилых корпусах проекта «Созидатели» — дань истории доходных домов в этой локации Фото: RBI

В проекте «Созидатели» на 12-й Красноармейской улице два из шести жилых корпусов архитектурно воссоздают фасады утраченных доходных домов конца XIX века. Остальные четыре корпуса были спроектированы архитекторами в современном стиле, с облицовкой из кирпича разных оттенков. Неожиданно трудоемким и творческим кейсом для девелопера оказался выбор производителя и марки кирпича.

Дизайнеры и продакт-менеджеры из Группы RBI попробовали несколько десятков вариантов — кирпич разных цветов и фактуры. Выезжали на площадку с образцами стройматериалов в разную погоду и в разное время суток, чтобы выложить эти десятки кирпичей непосредственно на месте. Таким образом хотели оценить, насколько каждый из этих оттенков визуально сочетается с архитектурой окружающих зданий в разном освещении — естественном и искусственном.

В итоге через несколько месяцев «проб» участники кирпичного тестирования остановили свой выбор на конкретной марке. И оказалось, что эта продукция была привезена с завода в Кировской области — более чем в 1200 км от Петербурга (как от Парижа до Рима). Тем не менее повышенные расходы на логистику не смутили девелопера. Компания заказала и привезла в Петербург именно тот кирпич, на котором настаивали дизайнеры. Архитектурная гармония превыше всего.

В проекте «Болконский» на соседней 11-й Красноармейской улице RBI не только построила новый жилой дом, но и преобразила прилегающую территорию. Включая, например, капитальный ремонт соседнего городского детского сада. А креативным решением стало размещение световой проекции с видом Петербурга на брандмауэре существующего здания (10-я Красноармейская улица, 14). Стена этого дома «смотрит» во двор новостройки, но раньше она была ничем не примечательна, пуста.

Основное преимущество световой проекции перед традиционным вариантом с окраской стены — линзу с рисунком можно периодически менять, рассказывают в компании. Поэтому мурал может быть разным в зависимости от времени года и создавать разную атмосферу: осеннюю, новогоднюю и так далее. Вариант с проекцией также дал возможность избежать физического воздействия на историческое здание, которое находится под защитой КГИОП.

Проекция начинает работать в зависимости от уровня естественного освещения — с заходом солнца. Интересно, что тот городской вид, который используется в ней сейчас,— тоже из Адмиралтейского района. Хорошо видна, например, колокольня Николо-Богоявленского морского собора. Создатели проекции учли городской контекст и постарались точно «попасть» в атмосферу этой части Петербурга.

История создания дома «МИРЪ», который сегодня строится на Миргородской улице близ Невского проспекта и Московского вокзала,— также пример нетипового кейса, когда девелопер и архитектор должны были учитывать специфичные особенности городской среды в конкретной локации. RBI создавала «МИРЪ» вместе с архитектурным бюро «Евгений Герасимов и партнеры», но архитекторы не могли работать в этом месте «с чистого листа». Облик любого нового здания в локации диктует историческая архитектурная доминанта — Феодоровский собор в неорусском стиле, созданный архитектором Степаном Кричинским к 300-летию дома Романовых в 1913 году.

Заказчик в этом проекте целенаправленно попросил современных архитекторов подчеркнуть элемент пышной неорусской декоративности в фасадах нового дома, по сравнению с первоначальной подачей фасадных решений. Тем самым девелопер задумал четче обозначить связь новой и старой архитектуры, одновременно замыкая полукольцо новой площади, сложившейся вокруг собора за последние десять-пятнадцать лет.

Для этого же дома RBI заказала предметы искусства трем современным художникам и дизайнерам, которые работают в манере, тяготеющей к неорусскому стилю. Это картина художника Андрея Ремнева, шкатулки дизайнера Златы Корниловой и декоративная ваза дизайнера Светланы Левадной. Задумка девелопера — сделать художественную концепцию дома всепроникающей: от фасадных решений до оформления интерьеров.

Петр Иванов