Ultra City создает комфортную среду

Десять жилых корпусов с более чем 3600 квартирами, два детских сада, школа, благоустроенные внутренние дворы: квартал Ultra City компании RBI в Каменке — это целый город в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Для 20-этажного здания была выбрана определенная дизайн-стратегия от компании Lumiknows: отказ от масштабных однотипных агрессивных визуальных полей и особенное цветовое оформление зданий (светлый верх, темный низ). В результате объемы выглядят визуально более легкими и не «давят» своими размерами Фото: RBI Скамья от Студии Артемия Лебедева в форме срезанной фруктовой кожуры Фото: RBI Архитектурная концепция квартала — здания в виде полудуг по обе стороны Комендантского проспекта Фото: RBI Следующая фотография 1 / 3 Для 20-этажного здания была выбрана определенная дизайн-стратегия от компании Lumiknows: отказ от масштабных однотипных агрессивных визуальных полей и особенное цветовое оформление зданий (светлый верх, темный низ). В результате объемы выглядят визуально более легкими и не «давят» своими размерами Фото: RBI Скамья от Студии Артемия Лебедева в форме срезанной фруктовой кожуры Фото: RBI Архитектурная концепция квартала — здания в виде полудуг по обе стороны Комендантского проспекта Фото: RBI

«Участок, где на тот момент расстилались только совхозные поля, приобретался в 2011 году, но и тогда потенциал Каменки в качестве одной из самых перспективных локаций масштабной новой городской застройки был уже понятен: в северо-западной части города, в престижном Приморском районе, близ Юнтоловского заказника, с активно развивающейся транспортной инфраструктурой,— рассказывает Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI.— Для компании в те годы это был самый крупный по площади проект за всю ее историю, таковым он остается и сегодня. И нам было интересно применить наш опыт в новом для нас масштабе».

Разработкой проекта занималось бюро «Проектная культура», известное, в частности, по петербургскому торговому центру «Галерея». Архитекторы предложили отвечающий задумке девелопера план, включавший в себя как оригинальную архитектурную концепцию (здания в виде полудуг по обе стороны Комендантского проспекта), так и продуманное зонирование территории и создание комфортных рекреационных зон для жителей.

Избежать неприятного психологического эффекта давления, нависания над человеком (а здания в 20 этажей и более нередко производят именно такое впечатление) помогли специалисты Lumiknows — известной компании, создававшей дизайн-стратегии для многих крупных зарубежных и российских брендов. На основе исследований Lumiknows разработала ряд рекомендаций для проекта: в их числе — отказ от масштабных однотипных агрессивных визуальных полей, особенное цветовое оформление зданий (светлый верх, темный низ), использование соразмерных человеку графических элементов на уровне первых этажей. В результате объемы зданий получилось визуально уменьшить, сделать их более легкими, несмотря на этажность.

На территории Ultra City была создана своя инфраструктура: построены два детских сада, школа, разбит фруктовый сад площадью 2 тыс. кв. м с вишнями и яблонями, зеленые дворы со спортплощадками закрыты от автотранспорта, оборудованы велопарковки, предусмотрены помещения для кафе и магазинов. Появился и собственный арт-объект — скамья от Студии Артемия Лебедева, выполненная в форме срезанной фруктовой кожуры.

Нестандартны детские игровые зоны. «Настолько глубоко в эту тему мы погрузились впервые,— говорит господин Гущин.— Именно на проекте такого масштаба у нас появилась возможность создать целое игровое пространство со своими тематическими зонами и маршрутами. Для этого мы привлекли российское ландшафтное бюро AFA, в штате которого работают не только архитекторы, проектировщики и ландшафтные дизайнеры, но даже детские психологи. Благодаря им у нас было понимание, какой действительно должна быть площадка, что по-настоящему нужно детям, каков современный опыт создания детских игровых пространств по всему миру». Здесь есть место для водных игр, песчаный экскаватор, музыкальные клавиши, башни, горки, телескоп, качели, лазалки и даже скалодром. Все игровое оборудование — производства Richter Spielgeraete, немецкой фирмы с мировым именем, которая за 50 лет своей истории создала множество ярких общественных пространств и детских площадок в более чем 40 странах мира.

Общая площадь недвижимости квартала Ultra City составляет почти 300 тыс. кв. м. Технологическая сторона проекта — это высокий класс энергоэффективности (А и А+), четырехступенчатая система очистки воды, коллекторная лучевая горизонтальная система разводки отопления и радиаторы с возможностью терморегуляции, датчики движения, управляющие освещением на лестницах, энергосберегающее стекло в оконных стеклопакетах и другие решения, отвечающие актуальной сегодня экологической повестке.

Алина Богданова