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Левашовский хлебозавод: новейшая история

Стиль Редевелопмент

Общественно-культурные пространства — настоящий тренд последних лет, который, как это ни странно, почти не затронул Петроградскую сторону. Во всяком случае, до недавнего времени, а точнее — до прошедшего лета, когда компанией RBI была полностью завершена реконструкция Левашовского хлебозавода.

Фото: RBI

Фото: RBI

Проект реконструкции изначально предполагал размещение в здании общественно-культурного пространства, что и было реализовано — в стратегическом партнерстве со школой Masters, известным петербургским проектом в области образования и культуры. Сегодня в стенах обновленного завода действует «Творческая котельная» — многофункциональный зал-лекторий под сводами высотой 13 метров, фойе с постоянной экспозицией об истории предприятия, учебные классы, а также «Блокадный мемориал», погружающий посетителей в 1941–1944 годы. Разработанный «Домом культуры Льва Лурье» мемориал представляет собой мультимедийную экспозицию и посвящен памяти жителей близлежащих домов, погибших в этом квартале Ленинграда в течение 900 блокадных дней. Проводятся на Левашовском хлебозаводе и временные выставки. Так, до 18 сентября в котельной можно увидеть работы Михаила Розанова на персональной выставке фотографа «Сталь. Стекло. Бетон», организованной совместно с фондом Ruarts Foundation.

Построенный в 1933 году, этот выдающийся памятник эпохи конструктивизма, помимо прочего, являлся и шедевром инженерной мысли: все процессы на заводе были максимально автоматизированы. Таких заводов-«автоматов» в СССР было всего семь, и два из них находились в Ленинграде. Когда в начале 2010-х производство было прекращено, здание стало приходить в упадок. К моменту приобретения участка на Барочной улице компанией RBI бывший хлебозавод представлял собой печальное зрелище: часть помещений пребывала в аварийном состоянии, часть сдавалась в аренду, знаменитые конвейеры не сохранились. Реконструкция была жизненно необходима, и в 2018 году она началась.

Возрождение памятника потребовало не только внушительных финансовых вложений со стороны RBI (1,2 млрд рублей), но и большого объема работ. Как нередко бывает с проектами в области редевелопмента, в ходе реконструкции возникали непредвиденные трудности: например, после того как была демонтирована старая отделка, выяснилось, что здание находится в худшем состоянии, чем предполагалось, и потребуется усилить или заменить почти 100% несущих конструкций. Специалисты RBI заменили кровлю, очистили кирпичную кладку в бывшей котельной, отреставрировали старинные перила на лестнице и внутреннюю отделку, где это было возможно, оснастили здание современными инженерными системами.

То ли по стечению обстоятельств, то ли по задумке девелопера хлебозавод обрел свою вторую жизнь в год своего 90-летия, совпавшего с 30-летием RBI. И для компании завершение проекта стало также новым витком в истории: ее офис теперь находится здесь, на Левашовском хлебозаводе.

Алина Богданова

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