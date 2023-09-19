Главное место

Чувство дома делает человека счастливым. Неважно при этом, что собой представляет этот дом: четыре стены, особняк или дворец. Есть, конечно, и другие виды недвижимости, но все-таки крылатые слова «с милым рай в шалаше» не стоит воспринимать слишком буквально, они про другое. Так вот, если у человека есть такое место, где ему всегда хорошо, тепло, уютно и безопасно, куда хочется возвращаться, значит, жизнь удалась. Да, от невзгод и переживаний никто не застрахован, но дома, как говорится, и стены помогают.

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Кроме такого эмоционально-философского представления о доме, есть и вполне реальные его характеристики. Квадратные метры, локация, вид из окна, двор, соседи и прочее окружение. И хорошо, когда есть возможность все это выбирать.

Кстати, о локациях. Если говорить о петербуржцах, то у коренных жителей этот город в крови, поэтому они, как показывает практика, не боятся разных новых территорий, несмотря на симпатии к центру и «золотому треугольнику». И все благодаря тем исключительным девелоперским компаниям, которые, осваивая острова, пустынные и заброшенные места, реконструируя исторические здания, умудряются вдохнуть в них новую прекрасную жизнь. Создавая жилье экстра-класса, они творят современную городскую историю. Когда комфорт, качество и эстетика рождают чувство дома. Того чувства, что делает нас счастливыми.

Елена Федотова