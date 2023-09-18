Пушкинцев мучает скверный вопрос

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск комитета имущественных отношений (КИО) к сельскохозяйственному производственному кооперативу «Племзавод Детскосельский» (СПК) о расторжении договора аренды земельного участка на пересечении Колпинского шоссе и Муромской улицы в поселке Детскосельский. Два года назад инициативная группа граждан организовала там «народный парк». Они опасаются, что СПК собирается вырубить насаждения, чтобы застроить территорию жилыми домами, что, по мнению активистов, негативно скажется на экологической обстановке. Предприятие от планов по возведению жилого комплекса не отказывается и предложило благоустроить сквер на улице Центральной, однако граждане скептически относятся к данной инициативе и намерены обратиться к губернатору Александру Беглову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты развернули кампанию против застройки данного участка, где в 2021 году был организован усилиями местных жителей «народный парк»

Фото: vk.com / detskoselpark Активисты развернули кампанию против застройки данного участка, где в 2021 году был организован усилиями местных жителей «народный парк»

Фото: vk.com / detskoselpark

В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался удовлетворить иск КИО к СПК, с которым ранее был заключен договор аренды земельного участка в поселке Детскосельский в Пушкинском районе города. Земельный участок площадью 35 тыс. кв. м является городской собственностью, но находится в аренде у племзавода еще с 2011 года. На прошлой неделе это решение было отменено в апелляции. Также был отклонен встречный иск племзавода, в котором он требовал согласовать размещение объектов недвижимости на данной территории.

В своих возражениях представители кооператива указали, что профильный комитет Смольного не дает ему согласие на застройку территории, несмотря на то, что земля по договору предоставлена СПК с разрешением размещения на ней жилых домов. В КИО, в свою очередь, утверждают, что такая деятельность является нецелевой. Но в СПК настаивают, что само по себе использование участка в соответствии со вспомогательными видами, которые установлены Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) не влечет нарушений обязательств, предусмотренных ранее заключенным договором аренды. Представители предприятия доказывали в суде, что участок находится в жилой зоне среднеэтажных многоквартирных домов, расположенных вне исторически сложившихся районов (Т3Ж1), и поэтому строить там можно.

Активисты развернули кампанию против застройки данного участка, где в 2021 году был организован усилиями местных жителей «народный парк». Импровизированный сквер появился на пересечении Колпинского шоссе и Муромской улицы. Сейчас территория по большому счету представляет собой пустырь, к которому была проведена тропа. Неравнодушные пушкинцы собираются добиваться того, чтобы на этом месте появился парк районного уровня. Инициативная группа разработала предложение по проекту изменений в Генплан Петербурга, где, в частности, говорится, что благоустроить эту территорию как парковую зону необходимо за счет городского бюджета. В конце июня они собрали 1100 подписей за создание Детскосельского народного парка и передали их губернатору Петербурга Александру Беглову, однако эта инициатива на данный момент не нашла поддержки у городских властей, поправка была отклонена.

При этом в начале февраля «Племзавод Детскосельский» внезапно для всех анонсировал благоустройство сквера на своей территории возле улицы Центральной. Об этом в своем отчете перед общественностью рассказал глава Пушкинского района Андрей Чапуров. Далее администрация создала рабочую группу, куда вошли муниципальные депутаты и представители СПК. Однако, как рассказал «Ъ-СПб» мундеп МО «Поселок Шушары» Тимур Туктаров, который также входит в данную рабочую группу, пока каких-то четких сроков начала возведения объекта так и не появилось. «В конце марта была первая встреча с проектировщиком. Была намечена примерная концепция благоустройства, то есть мы раза два встречались, последний раз — в конце апреля, где было сказано, что все пожелания граждан будут доработаны и в июне соберемся снова, но в итоге этого не произошло. Все пока на словах, даже не на бумаге»,— подчеркнул он.

По мнению депутата, предложение создать новый сквер появилось, чтобы переключить внимание граждан от участка, где местными жителями был организован «народный парк». «У меня нет такой уверенности, что они сдержат обещание. Мне кажется, что эта новость была вкинута специально. Не было бы вопросов, если бы это прозвучало, может быть, год назад, но они вышли с такой инициативой, когда начались судебные разбирательства с КИО»,— отметил господин Туктаров.

На момент публикации в СПК «Племзавод Детскосельский» не ответили «Ъ-СПб» на запрос, в котором содержалась просьба уточнить примерные сроки начала работ по благоустройству нового сквера. При этом активисты из Пушкинского района опасаются, что после расторжения договора аренды с кооперативом участок на пересечении Колпинского шоссе и Муромской улицы может быть выставлен на торги и по итогу уже легитимно застроен. Инициативная группа граждан намерена повторно обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову, а также к депутатам городского парламента с требованием принять поправку в Генплан, где предлагается сделать эту территорию парковой.

Андрей Кучеров