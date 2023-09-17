Главным тренером ФК «Сочи» снова станет Александр Точилин

ФК «Сочи» расторг контракт с Дмитрием Хохловым. Главный тренер клуба покинул пост по обоюдному согласию сторон. Его место займет Александр Точилин, сообщается пресс-служба футбольного клуба «Сочи».

Дмитрий Хохлов начал тренировать сочинских футболистов в апреле 2023 года. Он провел с командой 19 официальных матчей. Под его руководством футболисты «Сочи» потерпели 12 поражений и одержали пять побед.

Ранее Александр Точилин уже был главным тренером футбольного клуба «Сочи», а потом работал в тренерском штабе Хохлова.

Вчера «Сочи» проиграл с минимальным счетом 0:1 в гостевом матче чемпионата России «Спартаку». По итогам восьми туров РПЛ команда рискует опуститься в зону вылета.

По мнению полузащитника команды Кристиана Нобоа, проблема в том, что нет усилений. «Родригао и Кассьера ушли, а игроков таких же, как они, не купили. Были Гаранин, Бердыев, Точилин, Хохлов, а ситуация та же. Думаю, с таким составом “Сочи” большие задачи решать не может. Мы совсем не побеждаем. Конечно, тяжело играть в команде, которая не ставит высоких целей. Но надо тренироваться и выигрывать»,— цитирует футболиста sportbox.ru.

Маргарита Синкевич

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