Продажи автомобилей в августе сократились в Петербурге второй раз за год

Количество сделок по продаже автомобилей в салонах Санкт-Петербурга за прошедший месяц снизилось на 15% по сравнению с показателем июля. Второй раз за 2023 год спад зафиксировали в Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и сети дилерских центров «Прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для расчета индекса контрактования опираются на число заключенных и расторгнутых договоров в центрах продажи автомобилей за один месяц. В августе китайская марка Omoda показала рост спроса, доля в общей сумме заключенных контрактов возросла на 10%. За ней расположился отечественный бренд легковых коммерческих автомобилей Sollers (+4%). Третью строчку заняли китайские машины Kaiyi (+2%) и Chery (+1%).

Стабильность в спросе показали автомобили LADA, сохранив уровень июля. Они были востребованы на фоне интереса к модели Vesta нового поколения. При этом продолжает сокращаться доля в общем объеме контрактования марок, которые приостановили поставки транспортных средств в Россию, среди них KIA (-6% от доли в общем объеме контрактования), Hyundai (-5%), Mitsubishi (-4%), Renault (-3%), Skoda, BMW, Mazda (-1% у каждой марки).

Спад трафиках в автосалонах в августе связан с отпусками потенциальных покупателей и подготовкой к очередному учебному году, отмечает директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. При этом в июле планка объема контрактования была высокой, так как в Петербурге покупатели стремились приобрести по прежним ценам. В августе в дилерских центрах уже не было столько предложений по аналогичной стоимости.

«Сроки доставки автомобилей выросли, не у всех дилеров представлен полноценный модельный ряд брендов, некоторые машины приходится ждать неделями. Но такая ситуация формирует отложенный спрос, и как только будут найдены другие способы поставок, автомобильный рынок получит стимул к росту»,— пояснил господин Шапринский.

В сети дилерских центров «Прагматика» прогнозируют, что в сентябре продолжится снижение количества сделок по продаже автомобилей, индекс может сократиться на 5-10%. Напомним, что первым месяцем, в котором выявили спад объема заключенных контрактов стал май (-26%).

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