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Глава Минтуризма Абхазии: в республике откроют аэропорт Сухум в 2025 году

Международный аэропорт Сухум откроют в Абхазии в 2025 году, заявил глава Минтуризма республики Теймураз Хишба в ходе туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире» в Казахстане, передает «РИА Новости».

Аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинбы был построен в середине 1960-х годов. В 1993 году аэропорт закрыли. С тех пор власти республики неоднократно обещали открыть аэропорт. По последним оценкам, открытие было запланировано на январь 2024 года.

Абхазия и Россия на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о реализации инвестпроекта по возобновлению работы Сухума. В начале сентября начался прием заявок инвесторов на реставрацию аэропорта.

Эрдни Кагалтынов

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