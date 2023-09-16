ДОМ.РФ выставил на торги недвижимость в двух районах Петербурга

ДОМ.РФ выставил на аукцион имущественный комплекс в Василеостровском районе и один объект в Московском районе Санкт-Петербурга. Лоты могут быть реализованы в коммерческих целях, уточнили в пресс-службе АО «Дом.рф».

В комплекс на Васильевском острове входит участок площадью 0,03 га и здание площадью 190,9 кв. м. Он расположен по адресу: улица Железноводская, дом 17/5, лит. Б. Вокруг объекта находится жилая, общественно-деловая и социальная застройка. На расстоянии почти в 500 метров от комплекса работает торговое помещение, в котором находятся гипермаркеты «Лента» и «Леруа Мерлен». Заявки на участие в аукционе можно направить до 9 октябрь. Торги стартуют с начальной стоимости в 12,34 млн рублей.

Вторым объектом, выставленным на торги, стало помещение площадью 132,4 кв. метра в Московском районе. Оно располагается на 16 этаже высотного жилого дома на Варшавской улице, дом 63, к. 1, лит. А. Рядом находятся жилая застройка, коммерческие и социальные объекты. Путь до станции метро «Московская» займет порядка пяти минут. Принимать заявки на участие в торгах за этот лот будут до 23 октября. Начальная цена определена в 10,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге выставили на продажу детский сад Батенинского жилмассива на Лесном проспекте. Аукцион проведут 18 октября в рамках программы «Рубль за метр», это означает, что арендатор должен будет восстановить здание.

Татьяна Титаева

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