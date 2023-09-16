Лишенную гражданства Литвы фигуристку Дробязко не пустят на чемпионат Европы

Российскую фигуристку Маргариту Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса не пустят на чемпионат Европы 2024 года в Каунасе, сообщил глава Федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис. Госпожу Дробязко на этой неделе лишили гражданства Литвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Господин Ясутис отметил, что «никто не может отрицать вклад» этой пары в спорт. «Немного обидно, что они сейчас не смогут приехать на чемпионат. В других обстоятельствах, наверно, это было бы очень кстати»,— сказал он изданию Respublika.lt.

Вчера, 15 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства Маргариты Дробязко. Причиной стало участие фигуристки в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Госпожа Дробязко получила литовский паспорт в качестве исключения за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны. Решение представлять Литву госпожа Дробязко с мужем приняли после распада СССР.

Лаура Кеффер