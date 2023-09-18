Часть «Гостеха» за те же деньги

Правительство определилось с финансированием и сценариями развития «Гостеха» — на период с 2024 по 2030 год планируемая сумма федеральных расходов оценена в 238,9 млрд руб., следует из обновленного проекта цифровой трансформации госуправления. Напомним, «Гостех» должен был стать способом сэкономить на тиражировании уже купленного государством кода, однако цифры в его планах сопоставимы с расходами на неунифицированный код. В презентации вице-премьера Дмитрия Чернышенко, представленной еще в 2021 году, общая стоимость содержания 826 федеральных ГИС и 3303 региональных систем оценивалась в 170 млрд руб. на три года (плюс запрос на их развитие на сумму 118 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венера Петрова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Венера Петрова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Это, однако, было бы полбеды — важно, что предполагается получить за эти деньги. Проект трансформации отрасли традиционно содержит несколько вариантов развития — в данном случае это «Естественное будущее» и «Целевое состояние». Первый, как поясняют в Минцифры,— это будущее, при котором обстоятельства не меняются, а государство не оказывает никакого стимулирующего влияния, при втором — закладываются меры, позволяющие целенаправленно достичь требуемых показателей. В этом состоянии на платформе к концу 2025 года будет создан 101 сервис, а к концу 2030 года на нем окажутся 100% федеральных и региональных ГИС от числа подлежащих формированию на «Гостехе».

Оговорка «от числа подлежащих» в документах такого уровня значима. «Оборонительные» способности отдельных ведомств ведут к тому, что и перечни ГИС, которые в «Гостех» не попадут (а их бюджеты останутся под контролем разрозненных госзаказчиков), могут расшириться, говорили нам источники в отрасли, или во всяком случае их переезд на платформу может затянуться. В частности, в отношении ГИС, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры, уже отдельная история — решение об их «переезде» принимает руководитель ведомства.

Хотя Минцифры говорит, что возможны разные сценарии и стратегия подразумевает постоянную работу над этим документом и его актуализацию и адаптацию под изменения, «тотального "Гостеха"» среди них, вероятно, нет. Косвенным подтверждением этого может служить передача «отбора» ГИС для перехода на платформу президиуму правительственной комиссии, не все решения которой публичны. Как пошутил один собеседник “Ъ”, «по степени сокрытия информации мы уже приблизились к "лучшим" временам СССР». Впрочем, смысла в этом сокрытии никакого нет — заинтересованный бизнес примерно понимает, кто будет в «Гостехе», а кто нет, не хуже правкомиссии, остальным это неинтересно, а скрыть сам факт того, что идея «переиспользования кода» может проиграть в конкурентной борьбе идее ведомственного контроля IT-бюджета, все равно не получится.