Сандалии шагают на IPO

Производитель сандалий Birkenstock выйдет на биржу в США — немецкая компания публично подала регистрационную заявку. Планируется, что акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Среди основных организаторов IPO — Goldman Sachs и JP Morgan. По данным СМИ, компания рассчитывает на оценку в $8 млрд. Birkenstock развивался как семейный бизнес еще с конца XVIII века. В 2021-м компанию приобрела инвестфирма L Catterton's, связанная с французским миллиардером Бернаром Арно. Что известно о бренде? И насколько это привлекательный актив? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Любовь со второго взгляда»,— так феномен Birkenstock описывало само руководство немецкой компании. Ортопедические сандалии с пробковой подошвой долгое время были популярны в основном среди хиппи.

Все изменили 2010-е с их трендом на комфорт, похожие массивные модели выпустили люксовые марки Celine и Givenchy. Рынок наводнили и подделки Birkenstock. Из-за этого производитель даже разорвал партнерство с онлайн-ритейлером Amazon.

Принципиальность вообще отличала этот семейный бизнес, в частности, Birkenstock отказывала в коллаборации фэшн-гиганту Supreme.

Все сандалии, как и 250 лет назад, изготавливают в Германии. Для модной индустрии явление уникальное, замечает эксперт в мире моды, сооснователь Telegram-канала «Антиглянец» Наташа Архангельская:

«За все эти годы бренд сделал все, чтобы плотно ассоциироваться с фразой "самая удобная обувь в мире". Ортопедическая, даже уродливая — это все, на что работал Birkenstock.

В фильме "Барби", который сейчас гремел по всему миру, есть сцена, отсылающая нас к картине "Матрица". Героине было предложено две туфельки: красивая, розовая, которая позволяла ей счастливо оставаться в этом прекрасном мире. В роли другой был Birkenstock, который предлагал погрузиться в суровую действительность. Это просто такой постмодерн, некая шутка».

Бизнес Birkenstock перестал быть семейным в 2021-м. Тогда немецкую компанию купил инвестиционный фонд L Catterton's, связанный с французским миллиардером Бернаром Арно, владельцем группы LVMH.

Наследники династии — братья Алекс и Кристиан, продав свои доли, стали миллиардерами.

В ближайшее время Birkenstock может и вовсе стать публичной компанией. Во время IPO там рассчитывают на оценку в $8 млрд и даже больше, но есть риски: в этом году выручка компании выросла, но чистая прибыль сократилась почти вдвое из-за роста операционных расходов.

Размещение акций тем не менее пройдет успешно, уверен управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«После безумия периода COVID-19, когда были, например, и SPAC с огромными капитализациями, и просто множество стартапов выходило на биржу, сейчас на фоне повсеместного роста ключевых ставок инвесторы уходят в более консервативные инструменты. Однако я не думаю, что это будет сильно давить на конкретное размещение.

Капитализация на уровне $8 млрд — крайне небольшая цифра в масштабах американского рынка. Скорее всего, покупателями здесь выступят розничные инвесторы, которые сами могут являться поклонниками марки».

Об этом говорят и цифры: с 2012-й по 2018-й годы мировые продажи Birkenstock выросли втрое. Международный индекс Lyst называл модель сандалий Arizona самой желанной обувью эпохи COVID-19.

Немецкий производитель к тому моменту расширил товарную линейку. В 2017 году в продажу попали кровати и матрасы Birkenstock, в 2019-м — уходовая косметика.

С выходом на биржу бизнес марки, вероятно, продолжит расширяться, но IPO может обернуться и проблемами, пояснил директор по стратегии агентства Depot Фархад Кучкаров:

«Главное — чтобы это не превратилось в самоцель. Большинство брендов после IPO находятся под риском того, что люди, которых не волнует ни твое наследие, ни твоя история, а только доходность акций, начинают предъявлять соответствующие требования постоянного роста и развития.

Так как Birkenstock уже присутствует глобально на большинстве рынков, серьезной экспансии уже особо ждать не приходится. Там будут искать возможность увеличения доходности через что-то другое, например, диверсификацию.

Я верю, что сила бренда позволит ему не превратиться в бренд чего угодно, как это любят сейчас делать, но при этом расширять ассортимент и увеличивать маржу».

В прошлом году пара поношенных Birkenstock также стала самыми дорогими сандалиями, которые когда-либо продавались на аукционе. Обувь, которую долгие годы носил сооснователь Apple Стив Джобс, ушла с молотка более чем за $218 тыс.

Елизавета Скобцова