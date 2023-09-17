15 лет назад разорился один из системообразующих банков США Lehman Brothers с долгами на $619 млрд, что стало крупнейшим банкротством в истории страны и отправной точкой мирового финансового кризиса. Что СМИ разных стран писали о причинах и последствиях Великой рецессии — в материале «Ъ».

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«Слишком большой, чтобы рухнуть»

Предшественником мирового финансового кризиса стал ипотечный кризис в США: банки кредитовали лиц с низкими доходами и плохой кредитной историей, из-за неплатежей произошел коллапс на рынке недвижимости. После банкротства Lehman Brothers упали фондовые индексы на мировых биржах и мировые цены на нефть — с $133/баррель в июле 2008 года до $43/баррель в декабре.

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«Уолл-стрит проснулась после выходных, которые войдут в историю: ничто уже не будет прежним после банкротства одного из ее столпов — Lehman Brothers. Это конец философии «слишком большой, чтобы рухнуть» (too big to fail), которая всегда преобладала на Уолл-стрит: если финансовое учреждение достаточно велико, немыслимо допустить его банкротство из-за рисков для международной финансовой системы» (испанская El Economista от 15 сентября 2008 года).

«Что на самом деле случилось с Bear и Lehman, так это то, что экономическая засуха временно оставила гиен без жертв из среднего класса — и поэтому они начали поедать друг друга, используя те же самые схемы, которые они использовали в течение многих лет, чтобы ограбить остальную часть страны» (американский Rolling Stone от 5 апреля 2010 года).

«Lehman Brothers объявил о банкротстве, Merrill Lynch был приобретен, половины крупных инвестиционных банков Уолл-стрит больше не существует. Это настоящий удар по и без того слабому рынку труда США» (китайская CCTV от 26 сентября 2008 года).

«Эти сейсмические события имеют последствия далеко за пределами мира банковского дела. Капитализм как идеология серьезно ранен, и у его противников есть все необходимое, чтобы бросить ему вызов» (английский The Banker от 6 октября 2008 года).

«Это беспокойные дни. Взволнованные дни. Странные дни. С начала прошлой недели правительства по всей Европе национализировали банки, поддержали их покупкой акций или спасли гарантиями. Являются ли такие действия неизбежными или это грехи, которых следовало избегать либо из принципа, либо из соображений сохранения государственной казны?» (немецкая Die Zeit от 9 октября 2008 года).

«Эксперты предупреждают, что самое страшное впереди — в ближайшее время обвал на рынке вызовет серьезные проблемы с кредитованием у российских компаний, а многие из них могут стать банкротами» («Коммерсантъ» от 17 сентября 2008 года).

«Высококвалифицированные американские экономисты, с которыми я разговаривал, говорили мне, что мир приближается к концу. Это была полная катастрофа, и даже к началу сентября 2008 года MPC (Комитет по денежной политике Банка Англии.— “Ъ”) понятия не имел, что произойдет» (английская The Guardian от 13 сентября 2013 года).

«Финансовый кризис в США привел практически к немыслимым для этой страны последствиям: вблизи крупных населенных пунктов раскинулись так называемые палаточные города. Там обитают те, кто потерял работу и не смог найти средства на выплату ипотечного кредита за жилье» («Московский комсомолец» от 16 марта 2009 года).

«Нам больше нечему доверять»

Кризис быстро распространился на все рынки мира, поразив в первую очередь финансовую систему Европы. Произошла потеря ликвидности ведущих финансовых институтов зоны ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, БРИК в среднем на 10–30%, По оценке МВФ, общие только банковские потери на первом этапе кризиса составили не менее $945 млрд.

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«Все ведущие центробанки мира приняли беспрецедентное решение об одновременном снижении процентных ставок — исключением стал лишь ЦБ Японии. Россия к акции не присоединилась. Согласованность означает, что мировые ЦБ более не будут лавировать между решениями коллег и признали кризис мировым — последний раз скоординированные решения принимались после 11 сентября 2001 года» («Коммерсантъ» от 9 октября 2008 года).

«По мнению некоторых экспертов, то, что фондовые рынки испытали после краха Lehman Brothers, было всего лишь укусом комара по сравнению с тем, что должно произойти. Легкий грохот перед извержением вулкана… Фондовые рынки рушатся, еврозона разваливается, безудержная инфляция погружает мир в хаос. В конце концов, ваши деньги уже ничего не стоят — просто куча бумаги. По крайней мере, так утверждают самопровозглашенные эксперты фондового рынка… 2010 год будет ужасным, это точно» (немецкая Handelsblatt от 22 декабря 2009 года).

«Глобальный кредитный кризис уничтожил первое японское финансовое учреждение… акции Токио потерпели самое большое падение после краха 1987 года… напуганные инвесторы бросились искать наличные перед выходными, заморозив один из последних работающих рынков в промышленно развитом мире. "Это паника. Нью-Йорк, валюты — нам больше нечему доверять",— говорит Такаси Ушио, руководитель отдела инвестиционной стратегии Marusan Securities» (японское Reuters от 10 октября 2008 года).

«Обвал кроны и национализация трех крупнейших банков страны, вынудившие обратиться за помощью к МВФ, разорвали исландское экономическое чудо в клочья. В течение нескольких недель протестующие собирались на главной площади Рейкьявика каждую субботу… экономический кризис обнажил глубокие трещины в стране с населением в 300 тыс. человек». (The Economist, 13 декабря 2008 год).

«Первый год "Великой рецессии" развеял иллюзии финансового либерализма, который воплощали США, дав толчок смещению полюсов влияния с Запада на Восток. Крах вверг все американское общество в социальный шок, поставив под сомнение систему, когда все — от рядового заемщика до государства наращивают долги, не заботясь об отдаленных последствиях» (РИА «Новости» от 15 сентября 2009 года).

«Будет ли этот кризис последним для капитализма?»

Рецессия в США официально продолжалась до июня 2009 года, а глобальная рецессия по всему миру длилась в некоторых странах до 2011-го. По данным МВФ, общемировой ВВП сократился в 2009 году на 0,1% — на тот момент это стало единственным эпизодом снижения реального ВВП планеты за весь год к предыдущему году после Второй мировой войны.

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«Величайшая капиталистическая страна в истории теперь зависит от чужого капитала, чтобы выжить. В таких обстоятельствах западная демократия начинает ощущать себя роскошью под угрозой. Мы можем размахивать баннерами о "жизни, свободе и стремлении к счастью", но они, как правило, написаны мелким шрифтом "Сделано в Китае"» (британская The Daily Telegraph от 22 июля 2011 года).

«Кризис обнажил недостатки капиталистической моральной системы. В некотором смысле финансы — это кредитные отношения, а они обусловлены моральными основами общества. Некоторые люди проявляют недобросовестность, вредят общественным интересам…. С 1980-х годов капиталистическое общество претерпело ряд изменений, но основные его противоречия не изменились, сама система — проблема. Это соответствует старой китайской поговорке: "ничто не меняется, не отходя от своих истоков", которая подтверждает правильность рассуждений Маркса и укрепляет нашу уверенность и решимость идти по пути социализма с китайской спецификой» (китайская Economic Daily от 27 августа 2009 года).

«Люди в целом потеряли веру в свободный рынок, западный демократический порядок. Слава Богу, они еще не перевели свою веру, как это было в 1930-х годах, на путь тоталитаризма. Они просто стали мрачными и подозрительными. И задают простой вопрос: "Какая мне от этого польза?", не слыша хорошего ответа» (британская The Daily Telegraph от 22 июля 2011 года).

«Капитализм находится в структурном кризисе, который он переживает каждые 70–80 лет. Трудно ответить на вопрос: "Будет ли этот кризис последним для капитализма?" Однако он положил конец высказанному в 90-е годы тезису о том, что "системой, наиболее подходящей для человеческой природы, является капитализм"… Мировая капиталистическая система больше не кажется возможной эволюционировать в государство всеобщего благосостояния» (турецкая Aksam от 9 августа 2011 года).

«Неолиберальная теория больше не имеет под собой никакого основания. Ее слабости и пробелы в логике слишком велики и очевидны... Она не предвидела, что страсти отдельных людей приведут всю систему на грань краха. Но мир находится в именно таком кризисе уже три года: он стоил миллионам людей рабочих мест, поставил страны на грань банкротства и вызвал серьезные социальные издержки. После краха Lehman мир стал менее социальным... Сейчас даже ООН считает, что права человека находятся под угрозой» (немецкий Der Spiegel от 19 сентября 2011 года).

Андрей Егупец