Троллейбусы и трамваи в Казани начинают работать без кондукторов

Троллейбусы маршрута № 6 с 17 сентября начнут работать без кондукторов, принимая оплату с помощью установленных в салоне стационарных валидаторов, сообщил МУП «Метроэлектротранс».

В течение следующей недели планируется перевод на бескондукторную систему троллейбусов маршрута № 13 и трамваев № 4, а до конца сентября троллейбусов № 7 и 9, трамваев № 1, 2, 3, 6, 8.

В МУП отмечают, что пассажир должен будет оплатить свой проезд самостоятельно, приложив карту к валидатору, расположенному на поручнях у дверей. «Валидаторы работают в офлайн-режиме, что ускоряет процесс оплаты»,— пояснил перевозчик. Он добавил, что также будет действовать оплата наличными с помощью электронной кассы у водителя.

«Данный проект реализуется на предприятии в условиях острого дефицита кондукторов»,— отмечает «Метроэлектротранс».

Для борьбы с безбилетниками в условиях новой системы оплаты в компании намерены усилить работу контрольно-ревизионного отдела предприятия.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"